Importantes diligencias en el cerro donde desapareció Marco Roldán

Tal como lo adelantamos en nuestra edición del domingo, durante las últimas horas se han desarrollado una serie de diligencias en el cerro Cancana, comuna de Paihuano, lugar donde el 6 de enero de 2013 se desapareció el ciudadano argentino, Marco Roldán.

Las actividades han sido coordinadas por el Fiscal Regional Adrián Vega y cuenta con la participación de los padres del joven cordobés, Luis Roldán y Cándida Guzmán, su amigo Mario Olivera.

Este último fue quien llegó a nuestro país junto con Marco y lo acompañó parte de su ascenso al cerro Cancana, pero producto del cansancio y su sobrepeso no pudo seguir adelante en el recorrido.

Sin embargo, su testimonio ha sido clave para conocer el itinerario que siguieron ese día los jóvenes. Ha prestado declaración ante las autoridades policiales y judiciales en varias oportunidades. También fue quien estuvo presente en las primeras horas de búsqueda de Marco.

FRANCÉS

Otro información importante que puede entregar este joven tiene relación con la participación del francés Frédéric Deltour, quien fue la última persona en ver con vida a Marco. Mario Olivera fue además quien tuvo el primer contacto con este excursionista galo una vez que bajó desde el cerro sin Marco.

Para los padres del joven argentino, el gran ausente de esta recreación es justamente este ciudadano francés quien a su juicio no prestó toda la ayuda necesaria en las primera horas de la búsqueda y tampoco durante todos estos años.

– «El francés lo único que dijo es que subieron al cerro, que llegaron hasta una determinada altura, que es donde él le tomó la fotografía de la piedra, donde está sentado Marco y otras fotografías más que tomó el francés antes de subir al cerro…. Lo único que dice es que subieron y que Mario, amigo de Marco, no pudo seguir subiendo….luego el francés y Marco juntos hasta la piedra de la foto, de ahí dice que tomaron agua y comieron una fruta que llevaba Marco y que ahí supuestamente se separaron, que él quería bajar porque supuestamente tenía poca agua y Marco quería subir un poco más para tomar algunas fotografías. El hablaba de 15 minutos más de subida y luego bajaba. A mí me me da que pensar por qué no se puso a esperar esos 15 minutos y bajar juntos. Ese es un código de los montañistas. Lo otro que llama la atención es que al día siguiente, el francés le preguntó a Mario si no había problemas para que él se pudiera ir….fue un error de Carabineros el dejarlo ir, porque él ni siquiera quiso subir el cerro para decir dónde había dejado a Marco…lo menos que se puede hacer para orientar una búsqueda. Ese era el momento para saber si el francés decía la verdad», dijo Cándida Guzmán, madre de Marco Roldán.

El Fiscal Regional Adrián Vega señaló a través de su departamento de comunicaciones que por ahora no se referirá al detalle de las diligencias que se hicieron durante estas últimas horas en la localidad de Cochiguaz.