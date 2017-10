Periodistas y mixólogos extranjeros alaban bondades del Pisco Chileno

·Con la mirada puesta en tres mercados extranjeros de proyección –Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido–, Pisco Chile y ProChile invitaron a profesionales de prestigio en sus países y con capacidad para marcar tendencias, de modo que conozcan la tierra del pisco, se empapen de su cultura y, a la larga, se conviertan en nuevos embajadores de la bebida nacional.

Los periodistas especializados, mixólogos y bartenders son, en el mundo de las bebidas espirituosas, agentes influyentes capaces de marcar tendencias. De ahí la importancia que tienen en el esfuerzo por internacionalizar el consumo del Pisco Chileno.

Durante la presente semana, un grupo de profesionales del área, provenientes de Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido, están recorriendo la zona pisquera en las regiones de Coquimbo y Atacama, conociendo más sobre el destilado nacional, su proceso productivo y sus tradiciones.

Se trata de Liseth Pérez-Almeida (Nueva York, Estados Unidos), periodista y columnista en el Diario de Nueva York e importantes periódicos en su país; Glen Hooper (Londres, Reino Unido), destacado bartender y consultor, que ha recorrido el mundo trabajando para locales de tendencia y empresas del ramo; Martín Fernández (Buenos Aires, Argentina), bartender del prestigioso Presidente Bar, con una ascendente carrera en el país vecino; Cecilia Boullosa (Buenos Aires, Argentina), periodista y editora de tendencias, cultura y gastronomía en los canales de televisión El Trece y TN, así como en el sitio TN.com.ar; y Mona Gallosi (Buenos Aires, Argentina), bartender y anfitriona de sobresaliente carrera, quien actualmente trabaja en comunicación, desarrollo y activación de marcas, además de embajadora del consumo responsable.

Esta nueva visita de marcadores de tendencias extranjeros fue gestionada por la Asociación de Productores de Pisco A.G. – Pisco Chile y la oficina regional de ProChile.

Además de una clase magistral sobre el Pisco Chileno, ofrecida por el sommelier de Pisco Chile, Rodrigo Flores, la gira incluye las plantas de Pisco Kappa, Fundo Los Nichos, Pisquera ABA, Cooperativa Pisquera Capel, Pisquera Bauzá, Pisquera Mal Paso, Pisquera Waqar, Viña Armidita, Pisco Mulet y Pisco Bou Barroeta. A esto se suman recorridos turísticos por La Serena y muestras de productos típicos.

Tras sus primeros días de recorrido, los visitantes coinciden en destacar las cualidades del Pisco Chileno y la evolución que ha vivido en marcas, variedades y envases.

“Me ha impresionado todo el esfuerzo que se está haciendo por crear un trabajo de calidad y poner el nombre del Pisco Chileno en alto a nivel internacional”, señala Liseth Pérez-Almeida. “Hay mucho amor, compromiso y dedicación. Es un producto de mucha calidad y que puede competir en el mercado internacional. Es una bebida que se puede tomar sola o en coctelería y va perfectamente con muchísimos tragos; es muy versátil, se puede jugar muchísimo con ella”.

Mona Gallosi cuenta que “no es la primera vez que vengo a Chile, hace muchos años que trabajo acá. En este viaje me he sorprendido; me entero que el pisco chileno tiene una denominación de origen controlada, entonces está todo muy cuidado. Venía con algunos prejuicios, estuve hace tres años recorriendo la zona del Valle de Elqui y alguna que otra destilería; hoy descubrí que los productos han mejorado a gran escala. Me llevo una buena impresión, disfruto bebiéndolo, conociéndolo. Tengo ganas de aprender más para seguir comunicando. Me parece que es un buen producto, versátil; hay diferentes piscos para diferentes momentos y eso lo estoy descubriendo ahora”.

Por su parte, Glen Hooper ya tiene una relación con el Pisco Chileno, siendo anfitrión de actividades de promoción del destilado en su país. “Es mi segunda vez en Chile, hace 28 años fui estudiante de intercambio. Yo trabajo en todas partes del mundo, vivo en Londres y he pasado por más de 60 países. En Londres hago charlas de Pisco por ProChile cada año y me gusta la oportunidad de mostrar este producto, que es como la gente de Chile, muy simpático, amigable. La calidad es increíble, pero no es muy conocido en el mundo. Cosas así van a hacer más conocido el Pisco en todas partes. Porque parte de ser chileno es beber Pisco y es fantástico”.