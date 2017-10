Condenado por caso de homicidio de Carabineros cae por robo que derivó en choque y enfrentamiento a balazos

B.A.A.A. de 15 años, condenado hace un mes atrás por robo en el caso de homicidio de dos Carabineros que ocurrió el 2016 en Pan de Azúcar, ayer en la madrugada fue detenido en Coquimbo, con un todoterreno robado que chocó contra un carro policial, impacto que derivó en un enfrentamiento a balazos con los uniformados que capturaron al adolescente y a los cómplices A.G.G.C., 17 y a Juan Pastén Navea, 19, que recibió un disparo en la espalda.

Previo a ser aprehendidos a las 23:00 del martes, Juan Pastén, miembro de la banda «los Pojotos», con antecedentes por hurto, robo microtráfico, violación de morada, que estaba prófugo luego de huir en el pasado mes de junio del centro de menores Talay, de La Serena donde cumplía una condena, junto a B.A.A.A., y A.G.G.C., y un cuarto sujeto, lograron robar en Sindempart un todoterreno Toyota, para usarlo para intentar cometer otros delitos.

Sin embargo Carabineros, que buscaban al todoterreno tras recibir la denuncia, o montaron un «Plan candado» con controles en distintas vías de acceso de la ciudad, el que permitió a personal de la Tenencia Las Encinas, ubicarlos a las 2:00 en avenida Suecia con la Ruta 5, motivo por el que los prófugos huyeron hacia la avenida Costanera.

En esa arteria al ver que había un bloqueo con patrulleras los sujetos realizaron un viraje prohibido en «U», maniobra que hizo que el Toyota, chocara de frente con un carro con calabazo de la Tenencia La Herradura, causando una herida en una mano y un esguince en el tobillo a los policías que iban a detenerlos.

Al no poder seguir con la fuga, los cuatro individuos bajaron de la cabina corriendo, disparando contra los agentes policiales que repelieron la agresión con armas de servicio, percutando un proyectil que alcanzó en la espalda a Pastén, mientras que A.G.G.C., y B.A.A.A., fueron capturados en los totorales cercanos, acción que terminó con dos efectivos heridos leves, mientras que el otro cómplice logró huir.

El Prefecto de Coquimbo Comandante Luis Carrera, confirmó que los imputados abrieron fuego contra los aprehensores «los ocupantes del vehículo Toyota, descienden y efectúan un par de disparos a personal de Carabineros los que repelen el ataque y uno de los integrantes del grupo termina con un impacto que le causó una lesión lumbar el que fue atendido en el hospital y los otros dos detenidos terminaron con lesiones leves uno de los cuales participó en el lamentable suceso que se originó el año pasado cuando una banda que venía en fuga desde Ovalle, que evitó varios controles vehiculares nuestros hasta que el móvil en el que transitaban embistió a dos motoristas nuestros que fallecieron en el lugar de forma instantánea».

Por otra parte el oficial señaló que la captura del cuarto autor del delito que logró escapar era inminente, «se están haciendo las pesquisas correspondientes, ya hay antecedentes sobre su identidad y se están registrando algunas posibles ubicaciones con nuestro personal».

Además el Prefecto, informó que los dos efectivos del carro chocado evolucionan positivamente de sus heridas mientras que Pastén, quedó internado en el recinto hospitalario del puerto, con custodia, tras ser intervenido por daños en un riñón y en los pulmones.

Tribunal no concede medida cautelar de internación provisoria

B.A.A.A., y a A.G.G.C., en horario de la tarde, fueron formalizados en el Juzgado por el Ministerio Público, por receptación del todoterreno, por lo que el fiscal de turno Nicolás Nicoreanu pidió la medida cautelar de internación provisoria, petición a la que la defensa presentó oposición, argumentado que el ilícito formalizado conlleva penas no privativa de libertad.

El Tribunal, que concedió 45 días a la fiscalía para indagar, desestimó la solicitud del ente persecutor penal, aplicando a los menores, las medidas cautelares de presentarse al programa de la Corporación Gabriela Mistral, prohibición de acercarse al dueño del móvil robado y arraigo nacional, quedando en libertad.

Por otra parte el Ministerio Público, estudiará la posibilidad de reformalizar cargos en otra audiencia ya que de acuerdo al fiscal Nicoreanu el Tribunal, tampoco accedió ampliar la detención para adjuntar, más antecedentes, «tuvimos que formalizarlos por el delito de robo de vehículo motorizado, y se pidieron medidas cautelares de internación provisoria que el Tribunal consideró desproporcionadas y se les aplicó las medidas cautelares del Artículo 155 de someterse al programa de la Corporación Gabriel Mistral y no acercarse a la víctima. Pero esto no impide que de forma posterior, formalicemos por otros delitos ya que existen más antecedentes y eventualmente se cite la internación provisoria».