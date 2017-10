Alvarado y Comisión de Salud solicitan que MINSAL intervenga en Servicio de Salud Coquimbo

Destacó que la comisión apoyó de manera transversal esta moción y que espera que se tomen medidas a la brevedad para reparar la cámara hiperbárica del Hospital San Pablo de Coquimbo

El diputado, Miguel Ángel Alvarado, expuso en la Comisión de Salud de la Cámara sobre el Informe de Contraloría, que se refiere a las conclusiones de por qué las dos cámaras hiperbáricas con que contaba la región no entraron en funcionamiento y pidiendo que se tomen acciones para que la del Hospital de Coquimbo sea reparada a la brevedad.

En la comisión participaron el Director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, funcionarios del Ministerio de Salud, Tania Capote, experta en medicina hiperbárica, dirigentes y familiares de Armando Delague, quienes llegaron hasta Valparaíso para plantear sus demandas y descargos por lo ocurrido. Alvarado destacó que uno de los principales acuerdos es solicitar al Ministerio de Salud que intervenga, ya que «fue un acuerdo unánime de la Comisión de Salud y eso habla bien, porque fue transversal. Acá no es un tema político al solicitar que el Ministerio de Salud intervenga al Servicio de Salud Coquimbo, no podemos seguir en esta situación. Segundo es que inicia un sumario administrativo, urgente, esto hay que hacerlo, son cosas graves las que han pasado acá».

Junto a ello se oficiará, tanto al Ministerio de Desarrollo Social para que analice la situación familiar, porque «hay gente que quedó desvalida y que nadie se ha hecho cargo, nadie ha preguntado por ellos, gente joven, tienen hijos, nietos, etc. y al Instituto de Salud Pública, para normar en Chile la guía clínica definitiva de las cámaras hiperbáricas, que no solo es para los buzos pescadores».

Alvarado agregó que «es una situación lamentable como se está manejando el sistema público en Chile. Es una realidad, hay que decirla. No puede ser que en el sistema privado funcionen las cámaras hiperbáricas y en el sistema público apenas dos cámaras funcionen. No tener ningún atisbo de autocrítica, por lo menos pedir excusas a la familia, me hubiera gustado ese gesto. Yo entiendo, los recursos, entiendo el tsunami, pero esto fue antes, antes ya estaba el problema de las cámaras hiperbáricas, no hay excusa, las excusas baratas no sirven. Si usted tiene ganas de mejorar algo, va pide y toca puertas, exige, tiene convenios con universidades».