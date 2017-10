Déficit de balance de Pampilla 2017 llegó a $190 millones

Ayer en sesión de concejo municipal de Coquimbo fue conocido y aprobado el balance financiero de la Pampilla 2017, que tuvo un presupuesto total por $968 millones con ingresos por cerca de $719 millones durante los 5 días de festejo, con gastos por más de $910 millones, lo que arroja déficit por una cifra cercana a los $190 millones, monto catalogado como «inversión social» como indica el informe presentado.

Los gastos

Entre los gastos está el de personal que ascendió a más de $225 millones. con ítemes como Comisión Pampilla $12.4995.995, Seguridad con $15.911.112 , Departamento Aseo $19.322.000, Alumbrado Público $9.100.000, Administración $9.033.440, Reparto Agua Potable $3.397.250, Alcaldía $8.999.998 Finanzas $11.906376, Recursos Humanos, $7.077.778, Prensa, $6.026.360, Relaciones, Públicas $7.222.226, Cuadrilla Protocolo $1.860.000 entre otros.

Por otra parte en el gasto ejecutado por $910.082.106, monto en el que está incluido los $225 millones de gasto de personal fueron consignados algunos egresos como Alimento para personal $3.860.000, calzados de Prevención de Riesgos $2.854.215, Alumbrado Público $35.734.311, Operaciones $20.296.058, Juegos Populares $10.053.995, Consumo eléctrico $10.000.000, Acceso a Internet Área informática $7.790.092, Prensa $6.471.187, Servicios Impresión: Comisión $5.235.558, Finanzas $4.999.999, Tránsito $436.625 Prensa $2.978.516, Fomento pabellón empresarial $1.049.080, Rincón Chileno $580.543.

En servicios de vigilancia y seguridad ciudadana fueron gastados $19.906.320, en el show del escenario Pampilla $449.348.180, en Reina Pampilla $5.000.000, Juegos Populares $22.990.800 y en otros Rincón chileno $2.489.000 y en arriendo de mobiliario para área administración $7.347.060, y para Fomento productivo $5.000.000, cifras a las que que pasan a sumarse otros montos que permiten alcanzar la cifra de $910 millones y fracción.

Ingresos

El total de ganancias por más de $719 millones incluye ingresos por arriendo y permisos de terreros que llegaron a $376.658.000, por permisos de vendedores ambulantes $4.130.000, por venta de entrada de peatones y vehículos $298.830.490, por venta de logos para autorización de funcionamiento de locomoción colectiva y sus estacionamientos fueron percibidos $5.790.000, por servicio de estacionamientos $14.863.000, por uso de baños públicos $5..287.500 y por concepto de marketing y publicidad $4.540.079 sumando derechos varios del 2016 por $5.000.000.

Reacciones

El alcalde Marcelo Pereira destacó que de los $968 millones de presupuesto para todo el evento solo fueron gastados $972.369.184, lo que significa un ahorro total de $38 millones sumado a que el déficit total también tuvo una baja comparándola con el gasto del 2016.

“Pasó menos de un mes y dos días y ya se entregó el informe de la Pampilla con un ahorro del 63 por ciento con respecto al año anterior cuando se gastó $406 millones y ahora la diferencia de egresos e ingresos son $190 millones y eso al dividirlo por cada día, considerando que tuvimos un día más se gastaron $38 millones diarios en la Pampilla para entregarle por ejemplo el agua, la iluminación y seguridad a los campistas y los comerciantes”.

Sobre las correcciones para la versión de 2018 el alcalde dijo que “vamos a replicar las cosas buenas como la entrada sin costo para personas con discapacidad y de la tercera edad, primera vez que tuvimos baños adaptados y la parrilla artística puede sufrir alguna modificación también y los concejales aprobaron de forma unánime el informe y eso nos da un aliciente junto con los números que nos alientan a tratar de que el otro año terminemos en fojas cero con los ingresos y egresos para que la fiesta no sea financiada por el municipio para destinar esos fondos a ayuda social”.

Sobre el déficit, la autoridad reiteró que debe ser considerada como “inversión social”. “El que no entiende que la Pampilla es una inversión social no es coquimbano, existen familias que están días y días en la Pampilla, donde el Municipio gratuitamente le entrega los servicios básicos de agua, electricidad, recolección de basura y se preocupa de su seguridad es claramente una inversión social, no hay duda de ello”.

En ese mismo tema, el concejal Fernando Viveros, que desde la aprobación del presupuesto para la fiesta efectuada en julio, reiteró que no comparte el concepto de “inversión social”, “mientras que no tengamos un balance con números positivos mi visión siempre va a ser más crítica y si bien hay un avance al bajar de $400 millones a $190 en la llamada inversión social, para mí es pérdida o inversión Pampilla, porque este concepto, utilizado así, a mí me hace ruido porque una verdadera inversión social para mí se refiere a levantar programas para tratar adicciones infanto-juveniles con rehabilitación de consumo de drogas o un programa de techumbre para nuestra gente más vulnerable y por eso para mí eso es avanzar en una real inversión social”.