Gerencia de clínica privada inició negociaciones para cancelar sueldos impagos a funcionarios que están movilizados

Este miércoles, la gerencia de la Clínica Regional Coquimbo, CRC, de calle Eleuterio Ramírez con Doctor Marín de El Llano, inició las negociaciones con la dirigencia del sindicato integrado por 21 funcionarios que están movilizados desde este lunes, los que exigen el pago de sueldos de agosto y septiembre que estaban impagos, junto a la cancelación de imposiciones y el pago de montos adeudados a la Caja de Compensación de Los Andes que debían ser descontados por planilla.

María José Castillo, presidenta del sindicato de trabajadores de CRC, que es de propiedad de la empresa Prosalud Coquimbo S.A. dio a conocer ayer a Diario LA REGIÓN la propuesta de pago de salarios planteada por la gerencia del recinto de salud privado.

«Nos reunimos con el gerente don Mauricio Zúñiga, que nos explicó que ya está haciendo gestiones para darnos una respuesta del pago de sueldos y en esa reunión nos aclaró que nos pagaría en orden a lo que alcance a reunir para nosotros que fueron sus palabras más o menos exactas. El monto adeudado son más o menos $48 millones hasta septiembre, que es la cifra que estaba tratando de reunir para los 21 socios de nuestro sindicato y para los otros funcionarios que son como 20 también».

Si bien la información que recibió de parte del gerente fue que el pago sería realizado ayer, Castillo aclaró que pasado el mediodía no había cancelación todavía, «el plazo era hasta las 12:00 pero el señor Zúñiga me llama para decirme que en la misma tarde me daría más información, por lo que creo que posiblemente el lunes, debido al feriado del viernes podría haber alguna novedad, pero como sindicato, nos vamos a reunir tras esta entrevista para definir qué vamos a hacer más adelante, dependiendo si hay respuesta positiva o negativa a lo que pedimos».

Agregó en ese sentido que junto a los 21 socios que representa, que tienen poca confianza en poder cobrar sus salarios que le son adeudados, «vemos todo muy difícil a pesar de esta última respuesta, ya que ha pasado tanto tiempo haciendo nuestras peticiones, sumado a que podríamos entender que ya que no estamos haciendo una presión mayor, como fue la protesta de lunes en la calle frente a la clínica podría haber una mejor acogida de la empresa pero tras la reunión del miércoles algunos quedamos con una esperanza de que esto se va a arreglar».

En cuanto a la situación de pago a la Caja de Compensación y de las imposiciones, la dirigente aclaró que es un tema que solo depende de la ley de insolvencia económica a la que está acogida CRC, «en esos temas no podemos tomar ninguna acción ya que dependerá de lo que determine el 27 de noviembre la junta de acreedores de la ley de insolvencia, en donde la empresa va presentarles un plan de pago para otras deudas, en donde están incluidas las cotizaciones y el tema de la Caja y pagos de isapres y Fonasa que también se nos adeuda, por eso hay que esperar al día 27, para tener claridad sobre la propuesta de pagos, pero lo que más nos urge ahora, es que nos paguen los sueldos que están fuera de la propuesta a presentar a la junta».

Pasando al tema de ex trabajadores a los que tampoco le han sido entregados los respectivos finiquitos, la presidenta dijo, «ellos siguen en la misma situación, aunque me enteré que varios ya comenzaron con los respectivos juicios en contra de la empresa por lo que ya esperan respuesta de los Tribunales».

Ante la pregunta sobre qué ocurría ante la posibilidad de que no logren acceder a la cancelación de sueldos pendientes, Castillo no descartó realizar más acciones de protesta, en los próximos días, «seguimos acudiendo a la Inspección del Trabajo a poner constancias por el no pago, y nuestra abogada no está aconsejando sobre otras alternativas legales para exigir que nos cancelen y no descartamos realizar por ejemplo más marchas tras reunirnos hoy jueves porque si no logramos nada vamos a seguir en este proceso de seguir presionando y manifestándose ya sea afuera de la clínica o con algo más masivo como una marcha por el centro de Coquimbo».