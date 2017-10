VAN POR LOS 9 PUNTOS QUE RESTAN POR JUGAR

Lejanas son las posibilidades que tiene Coquimbo Unido de seguir en la lucha por el título, pero mientras las matemáticas lo permitan, los jugadores piratas se juramentaron no bajar los brazos e ir a la caza de los 9 puntos que restan por disputar en el torneo de Transición de la Primera B.

Deportes Copiapó como visitante, Santiago Morning como local y Magallanes como forastero, son las tres fechas que le restan para completar su participación en la temporada regular 2017, comenzando con los nortinos, a quien enfrentarán este sábado a las 17 horas en la localidad de Caldera.

“La semana pasada no se nos dio el resultado que queríamos ante Puerto Montt. No nos encontramos en el campo de juego y cometimos dos errores que nos costó el partido, pero el técnico conversó con nosotros y nos dijo que estos puntos que quedan tenemos que sacar el mayor puntaje posible para ver que pasa de aquí a lo que termine el campeonato”, señaló el defensor central Fabián Torres.

El zaguero también destacó el trabajo realizado por el grupo, del cual no se tenían muchas expectativas al principio, pero que a punta de trabajo del cuerpo técnico y los propios jugadores, lograron pelear la parte alta de la tabla.

“Este grupo se formó de muy buena manera. Todos pensaban que no íbamos a dar mucho, pero con el trabajo del cuerpo técnico y lo que nosotros entregamos, nos llevaron a lograr resultados que nadie esperaba. Por eso queremos luchar por alcanzar el mayor puntaje posible de aquí a fin de campeonato por si se dan algunos resultados y vamos por algo, o si no quedar bien posicionados en la tabla para luchar el próximo año por el ascenso”, expresó Torres.

Un campo complicado

El primer rival a vencer será Deportes Copiapó, elenco que este certamen también estuvo peleando el primer lugar de la tabla de la mano del DT Erwin Durán.

Los leones atacameños, jugarán una vez más en Caldera, en un estadio con una superfície sintética complicada a la cual, el local, le sabe sacar provecho.

“Será un partido complicado. Por eso esta semana hemos venido a trabajar a una cancha sintética, porque sabemos que ellos le sacan ventaja a un campo de juego que conocen bien. Son un equipo fuerte de local, pero esperamos tener las armas suficientes para traer los tres puntos”, precisó Fabián Torres respecto al encuentro.

En lo futbolístico, el DT Patricio Graff recupera para este encuentro al atacante Leandro Reymúndez y al volante Sebastián Galani. El primero será parte del once titular, mientras que el segundo, irá al banco de suplentes.

Iván Ledezma, en tanto, no podrá jugar este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, ingresando en su reemplazo Gerardo Cortés. Además se encuentran lesionados Álvaro Torres y Kilian Delgado.

Los piratas formarían el sábado con Franco Cabrera, en portería; Isaías Meneses, Washington Torres, Fabián Torres, Diego Carrasco, en defensa; Jorge Orellana, Marco Collao, Gerardo Cortés, en el mediocampo; Leandro Reymúndez, Camilo Melivilú y Daniel Malhue, en delantera.