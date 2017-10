Educación municipal confía en proyecto que da más acceso a concursos de trabajo

Conocido el compromiso de parte del Ministerio de Educación, respecto a que la nueva ley de desmunicipalización del sistema educativo público, que regirá el 2018, incluirá aumentar el rango de la fecha de contrato de los funcionarios de los departamentos de educación de Andacollo y Coquimbo, para que puedan participar en el concurso para ser contratados por el Servicio de Educación que administrará las escuelas y liceos, Priscila Astorga Trigo, presidenta de la Asociación de funcionarios del Departamento de Administración de Educación del municipio porteño, Daem, tomó con cautela los alcances de esa posibilidad, que permitió que depusieran el paro realizado la semana pasada

“En la última reunión que sostuvimos este miércoles en la Seremía en La Serena, nos informaron sobre el resultado de la cita que sostuvo el alcalde Marcelo Pereira, en Santiago, con la Subsecretaría de Educación, donde se logró el compromiso que se ingrese una modificación después de la promulgación de la ley de desmunicipalización de la educación, que será una ley que incluiría una nueva fecha de corte, que sería junio del 2017, lo que permitiría a todos los funcionarios del Daem, con contrato desde esa fecha, poder concursar para optar a un puesto en el nuevo Servicio de Educación”.

¿Cuándo será aprobado el anexo a la ley?

Primero tengo que decir, que solo es un compromiso de parte del gobierno, representada por la Ministra de Educación, por lo que no está aprobado por el congreso, ya que se va ingresar la nueva ley el 15 de noviembre aproximadamente.

¿Hay confianza en el gobierno?

Nosotros somos 157 funcionarios de los cuales, ahora, sin el anexo a la ley de desmunicipalización, quedarían 70 sin poder postular, por eso, el jueves, tuvimos una asamblea con todos los colegas, donde se dio a conocer el compromiso que adquirió el Ministerio, con el alcalde de Coquimbo y el de Andacollo, por lo que seguimos muy preocupados aún, pero confiamos en la palabra del gobierno, aunque no sabemos si esto va a ser aceptado por los parlamentarios.

¿Existe otra mejora que soliciten como gremio al marco legal propuesto?

También queremos incluir otras modificaciones que estamos estudiando ahora, como el incentivo al retiro, por eso seguiremos atentos a que, de verdad, se ingrese la ley al parlamento y ahí se haga la modificación prometida, para que sea aprobada.

¿Cómo toman, como funcionarios del Daem, no haber sido considerados en un traspaso íntegro a la nueva institucionalidad de la administración de educación?

Lamentablemente consideramos un desmedro, tal como lo hemos dicho en la asamblea general de nuestro gremio, no haber sido traspasados automáticamente al nuevo sistema de Servicio local de Educación, como sí lo hicieron con los profesores y los asistentes de la educación, que pasaron de forma directa a ser parte del sistema, no así nosotros como funcionarios del servicio de administración, por eso no estamos conformes, ya que eso es imposible de poder remediar ya que la ley de desmunicipalización, ya fue aprobada, la que contempla los concursos cerrados de postulación a los cargos del nuevo servicio.

¿Sienten que el sistema de concurso tampoco es el óptimo?

No estamos conformes, ya que nos dejan en desventaja y con una incertidumbre tremenda, porque no todos los funcionarios, han participado en este tipo de concursos, hay colegas que llevan 30 años en nuestro Daem, al igual que los funcionarios de educación de Andacollo y muchos de ellos por su experiencia, si tienen las capacidades para continuar con el trabajo que tan bien realizan hasta ahora, y en el resumen, al participar en el concurso, nadie tiene el puesto de trabajo asegurado tampoco.

¿Qué ocurrirá con posterioridad al 15 de noviembre si la ley se aprueba sin el acápite que les favorce ahora?

Es un acuerdo que tomamos en asamblea, aunque como directiva, se nos ha hecho complicado contener a los colegas.