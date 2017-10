Ministra Castillo justifica postulación a bono de $80 millones y niega salida anticipada

La ministra de Salud, Carmen Castillo, salió al paso de las informaciones en relación a su postulación al bono de incentivo al retiro, el cual la beneficiaría en casi 80 millones de pesos en el caso de concretarse su eventual salida prematura del Gobierno.

La titular de Salud confirmó el trámite, argumentando que todo está en orden. “Reúno los requisitos, estoy en el componente de lo que ya me corresponde“, aseguró.

“Se trata de un tema administrativo, mío, personal, en el cual estoy absolutamente consciente que mientras sea ministra no haré uso del incentivo al retiro”, profundizó.

Ante las críticas por esta situación, Castillo manifestó que “quienes han emitido opiniones no llevan más de 30 años de servicio en el sector público de salud”.

Con respecto al rumor de su salida del ministerio antes que termine el gobierno de Michelle Bachelet, fue tajante. “Tranquilos, hasta el último día estaré con la Presidenta”, dijo.

“Ojalá estos rumores dejen de seguir siendo utilizados en plena campaña de elecciones. Es muy injusto que se estén levantando estas banderas que no tienen nada que ver con mi actitud, que siempre ha sido de frente”, sentenció.