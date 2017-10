Una persona fallecida y otra grave en accidente en Vicuña

Una joven mujer perdió la vida y su madre quedó con lesiones graves en accidente sector La Compañía, Vicuña.

Colisionaron un automóvil Kia en el que iba sólo el conductor y un furgón Fiorino con tres ocupantes entre ellas dos mujeres de 26 y 42 años quienes resultaron con lesiones graves.

El accidente se habría originado porque el Kia viró en forma sorpresiva hacia la izquierda para ingresar a la Población La Compañía, siendo colisionado por el furgón Fiorino que iba atrás. Bomberos y personal del hospital rescataron a los heridos, incluyendo al conductor del vehículo causante del accidente quien quedó atrapado.

La joven, identificada como Magdalena Marín Rojas, sufrió un trauma abdominal y fue estabilizada en el hospital vicuñense y luego fue trasladada en horas de la noche, en una ambulancia del SAMU, al Hospital de La Serena donde ayer en la madrugada dejó de existir debido a las graves lesiones sufridas.

En tanto, su madre, María Rojas Zuleta, presentó una fractura de fémur en una de sus piernas y heridas en el cráneo, siendo trasladada hasta el Hospital San Pablo de Coquimbo.

El conductor del Fiorino, Rubén Marín, resultó con lesiones leves.

Pasado el mediodía de ayer la Fiscalía, en el Juzgado de Garantía, formalizó la investigación contra el conductor del automóvil Kia, Ricardo Navia (57, ex funcionario de Carabineros), por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y muerte, solicitando la medida cautelar de arresto domiciliario total la que fue aceptada por el tribunal.

Se fijó un plazo de 90 días para la investigación. Por otra parte el fiscal jefe Carlos Jiménez instruyó algunas diligencias, como la toma de declaración a los testigos del accidente y la realización de los peritajes de rigor en el sitio del suceso por parte de la SIAT.

El fiscal precisó que el conductor del furgón Fiorino no fue formalizado porque el test de alcoholemia que realizó carabineros apenas marcó 0,07 y eso no significaba el delito de manejo bajo los efectos del alcohol; y en cambio el conductor del automóvil Kia marcó 1,5 en el test, lo cual sí ameritaba la formalización del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y muerte. Agregó que el conductor del Fiorino no portaba los documentos del vehículo.

La muerte de la joven Magdalena Marín Rojas, causó hondo pesar en la ciudad de La Serena, donde residía, y en la ciudad de Vicuña donde tenía familiares por parte de su madre.