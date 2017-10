Cámara de Comercio y Turismo de Coquimbo prepara proceso eleccionario para elegir nueva directiva

Para el próximo mes de noviembre la Cámara de Comercio y Turismo de Coquimbo, tiene contemplado realizar la elección de la nueva directiva que regirá a la institución por los próximos dos años, proceso eleccionario en el que podrán participar todos los socios del ente, con cuotas al día, que suman 98 en la actualidad, los que elegirán a los nuevos dirigentes que podrían ser los integrantes de la actual dirigencia, encabezada por la presidenta Marviola Rivera Toledo.

Toledo, en diálogo con nuestro medio, analizó la gestión realizada por la dirigencia vigente, llamando a la unidad a todos los agremiados en la previa a la votación.

«En Este momento estamos viendo un tema legal interpuesto con una abogada, pero apenas se resuelva ese tema creo que en noviembre tendremos nuestras elecciones, pero ahora yo le pido a todos nuestros socios y postulantes a los cargos pensar en el bien común y en el cariño que deben tenerla a nuestra Cámara, que la recibimos en el 2005, cuando asumí la dirigencia, cuando atravesaba por una situación caótica, que la detallaré en una próxima asamblea donde expondremos también el buen sitial en el que se encuentra nuestra institución en la actualidad».

En ese sentido la dirigente habló que en ese inicio encontró un ente gremial debilitado a punto de desaparecer, «asumí con cuatro socios apenas que no cancelaban su cuotas, y por eso a estaba a punto de perderse la personalidad jurídica de la Cámara y en ese inicio partimos con la señorita Gina Braun que fue nuestra secretaria y con el resto de los dirigentes, que me ayudaron con un trabajo intenso para tratar de salvar la Cámara, incluso la propiedad de nuestra sede de calle Melgarejo iba a pasar a privados y lo principal era que se estaba realizando un cero aporte a la comuna de Coquimbo».

Sobre la gestión desde esa fecha a la actualidad Rivera resumió, «hemos luchado por mucha falencia que teníamos como comuna, partiendo por defender nuestra Pampilla, cuando ejercía el ex alcalde Pedro Velásquez al que nadie se atrevía a cuestionarlo y así logramos evitar, con otros agrupaciones de gente de Coquimbo, que se siguiera vendiendo sus terrenos, y me acuerdo que ninguna autoridad quiso ayudarnos en ese tema y ahora nuestra Pampilla sigue pertenecido a todos nosotros. Además hemos participado e impulsado las distintas mejoras en seguridad en nuestro centro, tanto en iniciativas municipales como en proyectos con fondos de gobierno para instalar cámaras y mejorar la vigilancia no solo a favor del comercio del centro sino que de toda la comunidad, incluso hemos impulsado concretar una unidad de Carabineros, en Varela, que empezará funcionar de aquí a fin de año en el terreno de la antigua Comisaría, a la espera que el 2018 se construya un cuartel definitivo».

Desde el punto de vista del aporte a la economía comunal la presidenta también recordó que como Cámara, aunaron fuerzas con las autoridades regionales para concretar la mejor licitación del puerto, «participamos con nuestra opinión en el proceso para licitar el puerto que estaba bajo administración estatal con baja producción, así se logró licitar a una empresa solvente, que aportó un mayor monto por ser el operador de las instalaciones lo que ha permitido reactivar, sin dudas la actividad portuaria nuestra con el beneficio económico para toda la comuna y viajamos en incontables oportunidades en un minibús acompañando a nuestras autoridades para concretar el proyecto licitatorio con el Ministro de Obras Públicas de ese entonces, Jorge Vitar».

Sobre obras de adelanto para la ciudad, la dirigente indicó que el ente que encabeza también ha impulsado la actuales mejoras viales para la interconexión de distintos sectores y el actual paseo semipeatonal de Aldunate, «tras una lucha intensa apoyamos la construcción de la nueva avenida Videla y Varela y así seguiremos participando en esta quinta etapa de ese proyecto que es construir nuestro paseo semipeatonal que finalmente empezará a fin de año, lo que era una idea que estaba en carta desde el retorno a la democracia y que nos ayudará a competir con el nuevo mall en que a pesar que no estábamos de acuerdo en su construcción en el centro, fue un tema entre privados donde el dueño podía venderle a cualquiera».

Consultada por la opción de ser reelecta junto a los dirigentes actuales, la presidenta manifestó, «eso lo definirá la asamblea ya que eso siempre ha sido así de forma transparente, porque desde que asumí por primera vez, hacemos votación con supervisión de un abogado, y el día de la elecciones llevamos la urna, para que los socios que cumplen con los requisitos, voten y de ahí la urna se lleva sellada al abogado para el conteo de votos y certificar de manera legal la votación que define los nombres de la directiva electa, en donde nadie puede votar y si no firma primero el libro de registro, pero voy analizar mi situación y en los próximos días veré qué decisión tomaré».