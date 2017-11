Sebastián Piñera en Diario LA REGIÓN habló del Aeropuerto, Aguas, Tren, Educación y más…

Una visita a la Región de Coquimbo realizó ayer el ex mandatario y candidato presidencial, Sebastián Piñera. Durante la mañana se reunió con sus adherentes y candidatos a diputados y consejeros regionales de la comuna de Ovalle. Durante la tarde se trasladó hasta las comunas de Coquimbo y La Serena.

En medio de su apretada agenda, el presidenciable visitó las oficinas de Diario LA REGIÓN, y concedió una entrevista en donde habló de temas nacionales y regionales.

– ¿Cómo responde a las críticas que se ha hecho a su programa de gobierno, donde el ministro de Obras Públicas señala que a lo menos 18 ó 19 de las iniciativas que allí aparecen estarían en marcha y algunas ejecutadas incluso».

– «En primer lugar, algunos candidatos que no tienen ideas propias se dedican solamente a criticar y eso es parte de la política, pero a mí no me interesa entrar en ese terreno, me interesa hablar a los chilenos con proyectos de futuro, de cambio y esperanza. Respecto de las críticas que le he escuchado al ministro de Obras Públicas y otros, es muy simple…. los proyectos de inversión pública son de largo aliento, son proyectos que van más allá de un gobierno, por ejemplo, fue durante nuestro gobierno que iniciamos la construcción de la línea 3 y 6 de Metro, la construcción de Hospital Exequiel González Cortés, la construcción de la circunvalación de Américo Vespucio, la construcción de los hospitales de Puerto Natales, Puerto Williams y Porvenir, y esos proyectos, que se iniciaron durante nuestro gobierno, lo ha terminado e inaugurado el actual gobierno. Y así es cómo debe ser, o ¿qué pretenden ellos, que paralicemos todos los proyectos que están en marcha?…. por esa razón en nuestro proyecto recogemos iniciativas que están en diseño, algunas en fase de licitación y nos comprometemos a completarlas, por eso la frase que usamos en nuestro programa de gobierno es poner en operación y por eso es una crítica que refleja una tremenda ignorancia o una muy mala intención».

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

– En materia de crecimiento, medio ambiente, desarrollo minero sustentable…

– «El desarrollo integral tiene que ser un desarrollo sustentable y por lo tanto es fundamental que todos los proyectos de inversión, no sólo los mineros, sean respetuosos de la naturaleza y de las comunidades que los acogen. Por esa razón nosotros vamos a hacer un perfeccionamiento a la legislación medioambiental porque se ha transformado en algo extraordinariamente complejo que está frenando todos los proyectos de inversión. El caso de Dominga yo creo que la decisión del Gobierno no obedeció a una preocupación ambiental, fue una decisión política y eso lo saben todos los habitantes de esta región».

– En caso de evaluación ambiental… qué pasos se buscará eliminar….

– «Hoy día el proceso de evaluación ambiental es un proceso kafkiano que tiene mil variantes. Se inicia con la presentación de proyecto a los organismos regionales, después pasa al Consejo Regional, después al Consejo de Ministros, entre medio puede ir al Tribunal Ambiental y también a través de los recursos de protección puede ir a la justica, por tanto, es un monstruo de mil cabezas y que no protege bien ni el medio ambiente ni la naturaleza y tampoco permite facilitar e incentivar los buenos proyectos, por tanto, requiere una modificación y así lo han dicho todos los expertos que han estudiado nuestro sistema de evaluación ambiental».

– ¿Y qué pasa con el Comité de Ministros?

– Es posible que el Comité de Ministros pueda ser eliminado y que tengamos una instancia regional y de ahí a los tribunales especializados, que son los tribunales ambientales para verificar que la instancia regional cumplió adecuadamente la Ley».

– ¿Qué espera de la nueva conformación del Parlamento?

– «No se trata sólo de ganar las elecciones presidenciales también necesitamos ganar las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales, por eso para nosotros es fundamental el tener un buen equipo… Yo creo que esta región vamos a obtener tres diputados y a nivel nacional esperamos acercarnos mucho a una mayoría de diputados y senadores para poder gobernar con apoyo en el Congreso, no como ocurrió la primera vez que teníamos minoría y la mayoría de la entonces Concertación se dedicó a obstaculizar a nuestro gobierno en vez de facilitar el sacar adelante los buenos proyectos».

– En materia internacional ¿cómo ve lo que está ocurriendo en el barrio… con nuestros vecinos?….

– Partamos por el barrio de hermanos. Yo creo que tanto Argentina como Perú han tomado el camino correcto y creo que el Presidente Mauricio Macri y el Presidente Pedro Pablo Kuczynski están conduciendo sus países por un camino adecuado a diferencia de los gobiernos anteriores y creo que eso les va a traer una gran posibilidad de desarrollo y creo que Chile no puede quedarse atrás. Tenemos que volver a poner en marcha la economía y transformar a Chile en un país desarrollado, que es mucho más que crecimiento, es un país más unido, más justo, más solidario, hacerse cargo del problema de la gente, crear más y mejores empleos, mejorar los salarios y las pensiones, mejor la calidad de salud y la educación, combatir en narcotráfico con mucha más firmeza y eficacia para devolverle a las familias chilenos su derecho a vivir con más paz».

– El presidente Macri rebajó los impuestos a los turistas y también a ciertos commodities de líneas electrónicas…. ¿Se puede hacer algo similar?

– «Usted sabe que vamos a heredar un país con un tremendo déficit fiscal y con una deuda que se ha duplicado en los últimos cuatro años, por lo que tendremos que ser muy responsables desde el punto de vista fiscal, pero si vamos a tener que corregir algunas distorsiones por ejemplo, la devolución del IVA a los turistas para fomentar el turismo, es algo que tenemos que fortalecer y perfeccionar y también vamos a reformar la política tributaria para hacerla más favorable a la inversión, crecimiento, la innovación, el emprendimiento, la productividad, porque la actual reforma ha sido un freno brutal al crecimiento y inversión de nuestro país».

– Durante su gobierno anterior usted puso metas en construcción de hospitales… En el caso de La Serena, hoy tenemos pendientes el CDT y en Coquimbo la torres de hospitalización…. ¿Cuál es el mensaje para la gente de Coquimbo?

– «Durante nuestro gobierno anterior nos tocó construir 27 hospitales, y fue una obra grande y aquí no tenemos que hablar de hospitales…. porque no es lo mismo construir un mega hospital que un hospitalito…. tiene que ver con el número de camas… el actual gobierno ha construido hospitales muy pequeños y se olvidó de los hospitales grandes… .dejo pendiente el Sótero del Río, el nuevo Calvo Mackenna, el Salvador…. en nuestro caso…. nosotros hicimos un esfuerzo grande por modernizar el Hospital de Coquimbo, por iniciar el proceso del Hospital de Salamanca, y por la inauguración de Centros de Salud Familiares y postas de salud rural, pero sin duda que tenemos un grave déficit, por ejemplo en CDT de La Serena, que es una necesidad. Tenemos que hacerlo…

– ¿Es un compromiso?

– «Está en nuestro programa de gobierno».

– En materia de transporte, se anuncian obras muy modernas en la capital, ¿Qué pasa con regiones? ¿Se va a impulsar el tranvía entre La Serena y Coquimbo?

– Nuestro programa de transporte Tercer Milenio efectivamente apunta a reemplazar el Transantiago porque ha sido un desastre…quizás la peor política pública que se han implementado en Chile en mucho tiempo, pero también tiene una proyección hacia las regiones, prácticamente a todas. En el caso de esta Región de Coquimbo, facilitar la conexión entre La Serena y Coquimbo con un tren que nos permitirá una conexión mucho más expedita, facilitar los accesos tanto a la ciudad de Coquimbo como a La Serena, mejorar las rutas hacia el interior de la región, eso también está en el programa de transportes Tercer Milenio».