Inmediatas reacciones al portazo de Piñera al proyecto aeropuerto regional en Tongoy

Tras las declaraciones formuladas en entrevista con LA REGIÓN por parte del ex Presidente y candidato, Sebastián Piñera en torno a la relicitación del aeropuerto La Florida de La Serena y el proyecto de un aeropuerto internacional en la localidad de Tongoy se generaron una serie de reacciones.

El candidato de Chile Vamos indicó que «a nosotros nos va a tocar relicitar el Aeropuerto de La Florida y eso va a significar más inversiones, extensión de la pista para que pueda tener mayores niveles de seguridad y aceptar aviones de mayor tamaño».

En relación al proyecto del aeropuerto de Tongoy, Piñera fue categórico en señalar que «yo creo que los aeropuertos tienen que estar cerca de las principales ciudades de las regiones, por lo tanto, alejar el aeropuerto de las dos principales ciudades como son Coquimbo y La Serena no me parece una buena idea. Ese es un error que se cometió en la Región de Atacama, que se puso el aeropuerto tan lejos de Vallenar y Copiapó que no es el lugar óptimo».

En primero en reaccionar fue el diputado Matías Walker, quien lamentó las declaraciones del abanderado de Chile Vamos.

«Lo que requiere la Región de Coquimbo es un aeropuerto de primer nivel, en condiciones de seguridad que cumpla con todos los estándares internacionales respecto de contaminación acústica, de distancia mínima de zonas pobladas, y por sobre todo que pueda ser alternativa al Aeropuerto de Santiago, como lo han sostenido muchas veces el Ministro y el Subsecretario de Obras Públicas, quienes han avanzado en los estudios para la construcción del aeropuerto regional en Tongoy», señala en parte de una declaración más extensa que va en nota aparte.

CÁMARA DE COMERCIO

En tanto, el presidente de la Cámara de Comerció de Tongoy, Raúl Sanders, afirmó que «la región no es tan solo La Serena y Coquimbo, se debe beneficiar también la industria turística y descentralizar las principales ciudades, además que le falta información dado a que el aeropuerto de La Serena no tiene hacia dónde crecer, los tacos son horribles para llegar al aeropuerto, muchas veces los aviones no pueden aterrizar, debemos tener un aeropuerto acorde al crecimiento de nuestra región, invito a trabajar por el aeropuerto Gabriela Mistral un proyecto región que esperamos que el candidato Piñera apoye, no tengo dudas que un visionario como él terminará apoyando la terminal Tongoy».