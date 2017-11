Ex trabajadores reclaman contra empresa que construye carretera eléctrica Cardones Polpaico

InterChile, empresa que construye 1.700 torres de alta tensión entre la Región de Atacama y Metropolitana, ofreció pagar la mitad de la deuda, sin embargo, los ex contratistas no estuvieron conformes. «El Gobierno tiene que hacerse cargo de esto», aseguró Pablo Ogalde, Presidente de la Asociación de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios de Vallenar.

Durante la inauguración de la planta fotovoltaica «El Romero», una decena de personas, trabajadores y contratistas locales de la Provincia del Huasco, Región de Atacama, se manifestaron en el lugar exigiendo hablar con el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, para pedir que este los ayude en el litigio que mantienen con InterChile, debido a que esta subcontrató a una empresa, Isolux; la que posteriormente quebró y les quedó debiendo una cifra aproximada de 3.800 millones de pesos.

InterChile es la empresa que construye la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, la que constará de 1.700 torres de alta tensión que unirán las subestaciones Cardones en Copiapó y Polpaico en Santiago; las cuales 767 pasarán por el Valle de Elqui.

«Esta no es la primera protesta que realizamos, son ya varias las manifestaciones que hemos hecho; en pos de que nos paguen los dineros adeudados a distintos proveedores de nuestro gremio, que suman más de 3.800 millones de pesos. En mayo fue la última vez que llegamos a un acuerdo para pagar a algunos proveedores y de allí en adelante se han sumado otros que no han sido pagados», manifestó Pablo Ogalde, Presidente de la Asociación de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios de Vallenar.

Isolux, empresa española que fue subcontratada por InterChile, quebró y dejó de pagar a los proveedores que trabajaron con ellos en el megaproyecto Cardones-Polpaico. Tras esta situación, InterChile negoció con los trabajadores, pero solo ofreció a pagar la mitad del dinero adeudado, lo que para muchos de los contratistas no resultó suficiente.

El líder gremial señaló que «sabíamos que el ministro venía a esta actividad y creímos oportuno manifestarnos públicamente. Esperamos que el ministro tenga la deferencia de conversar con nosotros». A lo que agregó que el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía de Atacama, Rodolfo Guenchor, «ha hecho una pésima gestión y no ha tenido la suficiente capacidad de gestión para sentarnos a conversar con la empresa InterChile»

«Esto es un ‘defraude’ que es muy grave y el Gobierno tiene que hacerse cargo de esto», finalizó Ogalde.