SERNAC educa sobre derechos en cobranzas

Con el propósito de informar, educar y reforzar el conocimiento que tienen los consumidores con respecto a sus derechos y las obligaciones de las empresas al realizar cobranzas extrajudiciales, la Dirección Regional del SERNAC de Coquimbo lanzó este lunes en pleno corazón comercial de La Serena la campaña informativa, «Aunque tengas una deuda, tienes derechos».

Entre los objetivos de esta iniciativa está recordar a los consumidores que los llamados de cobranza sólo se pueden realizar los días hábiles (lunes a sábado, excluyendo feriado), entre las 8:00 y las 20:00 horas, y que las empresas no pueden afectar su vida laboral o familiar, ni enviarles a los consumidores documentos que aparenten ser escritos judiciales, con el propósito de amedrentarlos.

La Directora Regional del SERNAC, Paola Ahumada, sostuvo que «la Ley del Consumidor establece una serie de derechos para los consumidores y obligaciones para las empresas al realizar cobranzas extrajudiciales, lo que implica, por ejemplo, que no se informen sus deudas a familiares, jefes o terceros ajenos a dicha responsabilidad, situación que muchas veces no se cumple».