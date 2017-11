En Ovalle desalojan toma de Villa Paraíso

Personal municipal del departamento de Servicios Generales en conjunto con Carabineros realizaron esta acción, que permitió sacar a un grupo de personas que vivían en terrenos tomados en este sector de la parte baja de Ovalle.

Una serie de irregularidades fueron detectadas por personal de la Dirección de Obras Municipales en la denominada Villa Paraíso, ubicada en la parte baja de Ovalle, en las cercanías del terminal de buses local, ya que había un grupo de personas que mantenían terrenos tomados y algunos no respetaban la línea de edificación. Es por este motivo, que el municipio realizó una intervención, mediante un operativo de limpieza y se está realizando el proceso de regulación de algunas propiedades, que tienen más terreno de lo que les corresponde.

En este sentido, el director de Obras Municipales, Glen Flores indicó que actualmente, «estamos notificando a las personas que cuentan con irregularidades en sus propiedades, porque algunas estaban ocupando un espacio de equipamiento que le pertenece al municipio, el cual estaba convertido en un foco de insalubridad y además se prestaba para el alcoholismo y la drogadicción». Esta acción se realizó «bajo el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que nos faculta a nosotros para hacer este tipo de intervenciones. Además, fue una solicitud de los vecinos del sector, porque esta limpieza mejorará su calidad de vida» indicó el profesional.

Hasta el momento han sido solucionadas más del 80% de las situaciones irregulares en la villa Paraíso. Además, en este mismo sentido, se realizó el desalojo de unas personas que mantenían tomados unos terrenos, para lo cual se necesitó el apoyo de personal policial de Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle, pues algunos vecinos habrían indicado que era un lugar muy peligroso y que arriesgaban, diariamente, su integridad física al pasar por ese lugar.

El alcalde Claudio Rentería indicó que «hemos sido muy enfáticos en señalar que recuperaremos todos los espacios públicos de nuestra comuna, porque no queremos que sean ocupados por delincuentes, alcohólicos, ni drogadictos, quienes no permiten que tanto adultos, como niños ocupen lugares destinados para la recreación, por eso estamos regularizando esta situación en varios sectores».

El área de equipamiento, que fue intervenida por maquinaria pesada municipal será destinada en comodato, próximamente, a organizaciones deportivas, para que puedan tener un lugar para reunirse. Tanto un club de rayuela local, como el Boxing Club de Ovalle ya han solicitado este espacio.