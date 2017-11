Autoridades porteñas van hasta el Ministro de Obras Públicas por tema Aeropuerto

Hasta el Ministerio de Obras Públicas llegó este lunes el Alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira Peralta junto al diputado Matías Walker y representantes de la comunidad porteña para solicitar al Ministro Alberto Undurraga celeridad en el diseño del proyecto del futuro Aeropuerto Internacional de la Región de Coquimbo.

El viaje de las autoridades comunales y parlamentarias de la zona se efectúa luego del encuentro sostenido con representantes de Tongoy, Guanaqueros y la Cámara de Comercio y Turismo de ambos balnearios el sábado recién pasado, donde la comunidad manifestó la importancia de contar con un terminal aéreo que dinamizará la actividad turística, que entregará beneficios a las comunas de las tres provincias y que va de la mano con otros grandes proyectos, como el corredor bioceánico y la ampliación del puerto.

En este contexto, es que el Alcalde porteño Marcelo Pereira Peralta valoró la disposición del jefe de cartera para reunirse con ellos, sosteniendo que queda muy esperanzados luego de la reunión.

«El Ministro tuvo la plena disposición de atendernos lo más rápido posible ante la disyuntiva de algunos presidenciables que no estarían apoyando el proyecto del Aeropuerto (…) En este contexto hay una noticia positiva; le hemos solicitado al Ministro que cumpla la promesa de la Presidenta Michelle Bachelet que la licitación de prediseño sea licitada durante este período presidencial, de manera de continuar con el trabajo independiente de quién sea el próximo Presidente».

Durante la cita, el Ministro Undurraga y su equipo escucharon las inquietudes de la comitiva y si bien tildó de «argumentos sólidos» lo expresado, afirmó que «escuchamos lo que nos señaló la comunidad de Coquimbo y la verdad es que sus argumentos son bastante sólidos, pero no queremos que una decisión de esta naturaleza se vea inmersa dentro del clima electoral, así que nos daremos algunas semanas para responder», afirmó el jefe de la cartera, con lo que se descarta de plano que esta gestión sea en base a fines electorales.

Así lo manifestó el diputado Matías Walker, afirmando que «me parece bien la decisión responsable del Ministro de no contaminar esta discusión con un clima electoral y hacerlo una vez verificada la elección presidencial, pero sin dudas será antes del término del presente Gobierno», sostuvo el parlamentario, quien también mencionó que «será necesario ampliar la concesión del aeródromo de La Florida para garantizar la continuidad del transporte aéreo, pero eso va a empalmar con la construcción del futuro aeropuerto ubicado en Tongoy. Para eso queremos avanzar en la licitación del estudio de prefactibilidad para entregárselo a la Dirección de Concesiones del MOP, que es hito con el que se había comprometido este Gobierno», finalizó.