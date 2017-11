CDT de La Serena sufre un nuevo revés por culpa de profesional con título falso

Durante la tarde de ayer, el diputado y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Alvarado dio a conocer una información preocupante entorno a la construcción del Centro de Tratamiento y Diagnóstico (CDT) de La Serena. El parlamentario aseguró que el Ministerio de Salud descubrió que uno de los profesionales que formaban parte del equipo de la empresa que se adjudicó la licitación no tenía el titulo de Ingeniero.

Esto obligó a que el Servicio de Salud debiera retirar la resolución para la toma de razón por parte de la Contraloría.

“Se saca a la empresa de Contraloría y el argumento que se entrega es muy grave porque una persona que aparece como ingeniero no tenía el título. Yo pregunto cómo si tuvieron tanto tiempo para revisar los antecedentes y porque se hace un tema tan amateur, tan irregular. O sea el mismo Servicio de Salud saca a esta empresa, que ellos mismos habían adjudicado. Y ahora se debe adjudicar a la segunda empresa y esto sube 6 mil millones de pesos”, dijo a LA REGIÓN, el diputado Alvarado.

En tanto el director regional del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, confirmó dicha anormalidad en el proceso de adjudicación, aunque descarto que ello implique un retraso.

“El proceso sigue en trámite y eso es importante decirlo porque algunos dicen que el proceso de se cayó, y eso no es así el proyecto sigue en trámite en la Contraloría….lo que si es cierto es que hubo que hacer un cambio en una de las empresas adjudicadas debido que nos advirtieron desde el Ministerio que uno de los profesionales no tenia su proceso de titulación, al parecer falso su título y por tanto, había que tomar las medidas del caso y retiramos la resolución e ingresamos inmediatamente otra”, dijo la autoridad.

ENGAÑO

Consultado sobre sobre por qué esta situación no fue detectada durante el proceso previo, Ernesto Jorquera aseguró que “esta persona incluso engaño a organismos del Estado, al Registro Civil porque si uno mira su carnet de identidad dice ingeniero. Por eso nosotros hicimos la demanda en Fiscalía por aquello”.

En relación a cuánto dinero más debiera desembolsar el Estado por el cambio de la empresa que construirá el CDT, el director regional del Servicio de Salud, indicó que “se trata de información confidencial….yo no tengo información al respecto”.

La ubicación del CDT será en la antigua cárcel de La Serena, en una superficie de 28 mil mts2, proyectando un recinto de más de 40 mil mts2 construidos.