Dirigente gremial confirma que familia de buzo muerto por mal de presión interpondrá demanda civil

Ricardo «Vitaly» Ledezma, dirigente del Terminal Pesquero de Coquimbo y de un gremio de pescadores local, que ha bridado apoyo a la familia del buzo de Puerto Aldea Armando Delague Varela, de 45 años que el pasado 15 de octubre murió por el mal de presión cuando era trasladado a ser tratado en Valparaíso, manifestó a Diario LA REGIÓN que los parientes del fallecido ya preparan una demanda civil contra el Estado, debido a la falta de cámara hiperbárica en la comuna.

«En conjunto con el diputado Miguel Angel Alvarado, a fines del mes pasado acompañamos a la familia de Armando Delague a la fiscalía regional una denuncia para que investigue el por qué la cámara del hospital de Coquimbo no está funcionando y por otra parte el grupo que represento mediante abogados que nos asesoran le prestamos asesoría legal para esta familia que está sufriendo que interponga una demanda civil contra el Estado por la muerte de su pariente, lo que está en proceso».

Sobre otras gestiones que ha realizado a favor de lograr contar con una cámara hiperbárica, en vista que la que llegó en el 2012 al Hospital San Pablo, no ha podido ser habilitada hasta la fecha por temas técnicos Ledezma expresó que «hace dos semanas fuimos invitados en mi rol de dirigente gremial y de Acción Ciudadana a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hasta donde acompañamos a la familia del buzo fallecido junto a otro dirigente muy connotado el sector pesquero artesanal de Puerto Aldea, Nelson Plaza, donde nos acompañó el diputado Alvarado».

En esa comisión el dirigente manifestó que expuso contundentes argumentos para dar a conocer a los parlamentarios la urgente necesidad que reviste para los buzos artesanales de la región y para la comunidad en general contar a la brevedad con una nueva cámara, «al no tener este equipo hemos registrado cerca de 8 muertes y buzos con secuelas físicas por no tener tratamiento a tiempo y esto ocurre porque los buzos bajan a más profundidad porque la pesca no es sustentable y tiene que bajar mucho para poder llevarle sustento a sus familias y lo otro es que una cámara permite hacer tratamientos para otras enfermedades como heridas de diabetes y lo preocupante es que el 2012 llegó una cámara que no cumple con los requisitos actuales para un buen funcionamiento».

Por otra parte Ledezma criticó la gestión del director del Servicio de Salud Coquimbo, al que responsabiliza junto con la distintas administraciones del Hospital San Pablo por la no entrada en operaciones de la cámara que en el presente sigue en bodega, «yo fui enfático ante la Comisión que existen responsabilidades graves en cuanto a la dirección del hospital ya que si sabían que la cámara no estaba con las competencias tuvieron que esperar que hubiera una muerte más para recién reaccionar, además aquí el director del Servicio de Salud que es don Ernesto Jorquera tampoco cumple con las competencias para asumir el cargo y en la misma sesión el diputado Avarado, le solicitó la renuncia».