Sánchez: “La NM con la derecha no son lo mismo, pero levantan banderas bastante parecidas”

La candidata presidencial del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, aseguró que los abanderados presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Piñera y de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier “no son lo mismo”, pero “levantan banderas que son bastante parecidas”.

“Los dos dicen que no se pueden condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), que no van a sacar el negocio de las isapres de la salud, ni las AFP de nuestro sistema de pensiones. Uno dice que no va avanzar en gratuidad y el otro pone la misma meta que se puso la Presidenta Bachelet del 70% de gratuidad”, dijo la candidata del FA. Y aseguró que el FA es una “alternativa” en la que “sí se puede avanzar en gratuidad, sí se puede condonar el CAE porque el Estado no puede solamente condonarle a los grandes y no respetar lo que pasa con las familias chilenas”. “Hay que sacar a las isapres y el negocio de la salud. Hay que fijar el precio de los medicamentos y poner un impuesto a los “superricos” para distribuir mejor la riqueza en Chile”, agregó. Respecto a la “campaña de terror” de Guillier contra el ex Presidente, Sánchez afirmó que a “Sebastián Piñera no se le gana con amenazas ni miedo. Se le gana con una campaña que lleve más esperanza y con un cambio en las cosas que son sustanciales para la vida de los chilenos y las chilenas”.