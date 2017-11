Este año esperan conseguir $40 millones en auspicios para Festival de La Serena

Han sido meses de trabajo del Departamento de Eventos de la Municipalidad de La Serena para la organización y gestión de la quinta versión del Festival de La Serena de la administración del alcalde Jacob, un certamen que se realizará el 2 y 3 de febrero del 2018 y mantendrá el mismo presupuesto del año pasado.

$150 millones más iva es el monto presupuestado y el máximo aprobado por el concejo para desembolsar en esta actividad, mismo que en años anteriores. Sin embargo ese no fue el gasto del municipio en su última versión, ya que gracias a las gestiones realizadas y los auspicios obtenidos, el certamen de febrero de este año tuvo una rebaja de $26 millones por auspicios y canjes, siendo el gasto final del festival 2017 de $124 millones más Iva.

Según el encargado del Departamento de Eventos del municipio, Mauricio Brown, este próximo festival los montos por concepto de auspicio pueden duplicarse y alcanzar los $40 millones, aun cuando la meta siempre va a ser intentar llegar a un 100% de aporte de privados.

Cambios que para esta versión consideran modificaciones en la competencia local, donde los cuatro artistas- que se mantienen en conversaciones con la organización- serían de los años 80, quienes deberán interpretar canciones de Violeta Parra como excepción de este año.

Con respecto a los artistas locales que estarán en el show, Brown indicó que no realizarán casting para su selección, sino que los invitarán ellos, «ahí hay un desafío, son muchísimos artistas locales que preguntan, estamos en esa etapa, viendo qué han hecho los músicos locales durante de este año, este año se presentó Pata Negra con una característica especial, ellos se presentaron con puros temas propios, no hicieron covers, y ese es el desafío que tienen que tener los músicos que van a aparecer el próximo año en el festival, tienen que tener música propia».

Con respecto a la parrilla de artistas indicó que tienen bastante trabajo adelantado, pero que no han firmado contrato con ninguno de los artistas, ya que se requería la aprobación del concejo para poder ratificarlos. «De aquí a la próxima semana yo creo que el alcalde estará en condiciones de dar los nombres», aseguró.

¿Gratuito o con cobro de entradas?

Aprobación que no estuvo libre de polémicas y opiniones de los concejales, ya que su aprobación no fue unánime y contó con una abstención de la concejala Jocelyn Lizana, quien en su intervención indicó que se oponía a la gratuidad total del evento, proponiendo la entrega de 10 mil entradas gratuitas y cobrando una adhesión al resto de los asistentes, medida que fue rechazada por el resto del concejo y el edil de la comuna, quien indicó que no discriminaría a nadie y todos entrarían de forma gratuita al mayor festival del norte del país, ya que es una instancia dedicada a todos los serenenses que tienen derecho a disfrutar de un evento sin tener que pagar por él.