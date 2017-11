Alcalde denuncia al Ministerio Público supuesto «canibalismo» entre perros

Una reacción inmediata a la denuncia sobre supuesto canibalismo entre perros que habría ocurrido al interior del centro de esterilización CEAPA, tuvo el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira Peralta, tras conocer la fotografía y la denuncia formulada a través de las redes sociales.

El Alcalde informó este miércoles durante la sesión de Concejo Municipal, que a primera hora instruyó una investigación sumaria para esclarecer las eventuales responsabilidades que funcionarios podrían tener en el hecho, y explicó además que el municipio interpondrá una denuncia por la misma causa ante el Ministerio Público para tener plena certeza de lo acontecido.

«Iniciaremos un sumario administrativo, pues nuestra intención es buscar a los responsables y comprobar si efectivamente lo que ocurrió al interior del recinto fue canibalismo o se trata de un montaje y puesta en escena para hacer creer a la gente que están ocurriendo este tipo de hechos que no corresponden. Con esto no estamos tratando de justificar al CEAPA, lo que sí puedo dar fe es que existe el suministro diario de alimento para los animales que permanecen en el centro canino, por lo tanto, no puede haber canibalismo por el hambre de un animal», explicó.

El edil destaca la crudeza de la fotografía, pero pone en duda que las heridas que presenta el animal sean ocasionadas por otro perro y apuntó a que terceros podrían estar implicados en este hecho. «Es algo gravísimo y las imágenes son bastante crudas. Lo que nos llama profundamente la atención, como médico y cirujano, es que las heridas que presenta el animal son bastante lineales y limpias. Tenemos sospechas de que hay terceros involucrados en este tipo de actos, buscando enlodar la gestión municipal. Estamos incluso tratando de efectuar una autopsia para poder determinar si fue o no canibalismo, ya que los cortes son muy precisos para ser mordidas y el veterinario concluyó que es muy raro que un animal le arranque la piel a otro», señaló.

Además del sumario y la denuncia que entablará el Municipio contra quienes resulten responsables de este hecho, el Alcalde Pereira instruyó un reordenamiento de las tareas y redistribución del personal que labora en el CEAPA, a fin de asegurar a la comunidad que en el lugar se está efectuando un trabajo profesional y responsable con los animales.

Junto a ello, el recinto canino contará con un guardia las 24 horas del día, servicio con el que no contaba esta unidad municipal y que permitirá asegurar que ingrese sólo personal autorizado y no personas externas al centro canino que estén ocasionando estas problemáticas.