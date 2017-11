Más de 500 armas han sido entregadas de manera voluntaria y decomisadas durante 2017 en la región

Un total de 502 armas han sido sacadas de circulación en lo que va corrido del 2017 en la Región de Coquimbo. Se trata de armas entregadas de manera voluntaria y también incautadas en procedimientos policiales. Además, fueron decomisadas cinco máquinas recargadoras, todo ello fue evaluado en 520 millones de pesos.

El intendente Claudio Ibáñez destacó la importancia de las campañas de entrega voluntaria de armas.

«Lo importante es que hemos realizado campañas para que la ciudadanía tome conciencia de que no puede tener armas de manera irregular y si es que las tiene en su vivienda, que por favor las entregue, eso lo valoramos como Gobierno y, por tanto, el llamado es a seguir entregando las armas», dijo.

En cuanto al tipo de armamento recibido y decomisado se trata de 140 revólveres, 119 pistolas, 129 escopetas, 12 rifles, 6 carabinas y 96 hechizas.

Llama la atención que entre las armas hay incluso algunas que datan del siglo XIX, algunas que corresponden a la época de la Primera Guerra Mundial e incluso armamento de guerra como el fusil Colt M16 que fue incautado durante un enfrentamiento entre Carabineros de Salamanca y una banda criminal en el mes de abril.

CAMPAÑAS

El General Rolando Casanueva, Jefe de la IV Zona de Carabineros, recordó que son 26 las compañas que se han efectuado para promover la entrega voluntaria de armas en la población.

«El llamado que hemos hecho durante estas campañas es justamente que si tienen conocimiento de armamento, no saben utilizarlo, lo han heredado o simplemente son dueños y no lo han utilizado nunca… Entréguelo, deshágase de él porque si no lo sabe manejar es un peligro para la persona, para su grupo familiar y para terceras personas si cae en manos de delincuentes», afirmó.

De esta manera se ha logrado que la comunidad se deshaga de 141 armas por diferentes razones, de forma anónima y sin ningún tipo de sanción penal.

El General también destacó el trabajo realizado para el decomiso de armamento durante diferentes procedimientos.

«La muestra de este armamento es justamente eso, poder transmitir un poco de seguridad a la ciudadanía; estamos trabajando, son más de 300 armas decomisadas en procedimientos con delincuentes y es importante que son armas que no están circulando y que pueden causar lesiones a las personas», precisó Casanueva.