A estudiantes y adultos mayores: Con juegos enseñan educación financiera en Vicuña

Es una iniciativa aplicada por primera vez en el país, que se desarrolló entre el martes 07 y el miércoles 08 de noviembre en el gimnasio techado de la comuna elquina.

Una cancha de básquetbol con varias cestas, una cantidad de dinero para armar un presupuesto, un laberinto con una serie de preguntas financieras y un lugar en el que se explica el concepto de inflación son las entretenidas dinámicas interactivas con las que BancoEstado busca educar financieramente a la población de todo Chile, y el lugar elegido para aplicar el plan piloto fue la comuna de Vicuña.

La iniciativa se llevó a cabo entre el martes 07 y el miércoles 08 de noviembre en el gimnasio techado con escolares de la comuna por las mañanas, y con personas de la tercera edad por las tardes. Francisco Carrasco, subgerente regional de BancoEstado destacó el apoyo de la municipalidad de Vicuña para concretar diversas iniciativas en la comuna. «Esta es una nueva manera de enseñar, una manera interactiva de enseñar temas que están en lo cotidiano, pero que no se habla mucho, que es la educación financiera y que mejor hacerlo con los estudiantes (…), es la manera de enseñarle a la juventud a cómo trabajar con el dinero, cómo saber endeudarse, endeudarse no es malo, sobreendeudarse es malo, entonces estas cosas estamos tratando de enseñarles a nuestros estudiantes, a no sobreendeudarse, administrar un presupuesto y Vicuña es la primera municipalidad que trabajamos en Chile, éste es el piloto que hemos hecho y ha resultado una actividad extraordinaria».

Para el alcalde de Vicuña Rafael Vera es valiosísimo educar a los estudiantes en materias financieras y darle a los adultos mayores ideas para administrar de mejor manera sus recursos. «Nosotros estamos muy contentos porque esta acción es producto de un convenio que tenemos con el BancoEstado y ésta es la primera comuna en Chile donde se está practicando».