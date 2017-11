Presidentes regionales de «Chile Vamos» descartan desvinculación masiva de funcionarios públicos

Los cuatro presidentes regionales de los partidos que conforman el pacto Chile Vamos, realizaron ayer una conferencia de prensa en el centro de La Serena, donde afirmaron que no es cierta la información que ha circulado en los últimos días donde se afirma que de ganar las elecciones el ex Presidente, Sebastián Piñera, se realizaría un despido masivo de funcionarios públicos.

«Lo que se ha dicho es una falsedad, lo que sí se busca es hacer una diferencia muy clara entre la gente que hace servicio público, independiente de qué partido lo puede respaldar y aquella gente que se aprovecha de un cargo público para hacer proselitismo político. Nosotros hemos detectado que hay personas que su tarea fundamental es hacer proselitismo político, y no es la mayoría de los funcionarios. Por lo tanto, aquellos que digan que aquí poco menos que se va a despedir a una gran cantidad de gente, es falso», afirmó Alejandro Pino Uribe, presidente regional de Renovación Nacional (RN).

El dirigente fue más categórico en señalar que «le damos garantías que aquellas personas, independiente de la ideología que tengan, y que trabajan profesionalmente van a tener absolutamente garantizado su trabajo, lo ha dicho Sebastián Piñera el día de ayer (miércoles). Es falso también decir que 7 mil millones de dólares, que se pretenden usar para financiar el programa, se vaya a reunir despidiendo a personas, eso es imposible. Entendemos que cuando quedan pocas semanas para las elecciones cualquier distorsión o mentira le puede servir a una campaña».

TRABAJO

En la oportunidad los presidentes de los partidos de Chile Vamos también destacaron el trabajo de campaña que se ha realizado en los últimos meses.

El presidente regional de la UDI, Juan Carlos Aguirre, se mostró satisfecho por el trabajo efectuado. «Estamos muy contentos con el trabajo realizado como Chile Vamos a nivel regional, hemos logrado ser una sintonía los cuatro partidos que estamos apoyando al candidato presidencial Sebastián Piñera y de hecho es una de las regiones que ha visitado en dos oportunidades en plena campaña…..y esperamos se nos cumpla nuestro proyecto de sacar tres diputados y la mayor cantidad de CORES», dijo.

Leonardo Alfaro, presidente de EVOPOLI, afirmó que «en la calle se palpa claramente lo que las encuestas señalan. Sebastián Piñera va a ser electo Presidente de la República, y estamos trabajando para lograrlo en primera vuelta».