Dirigentes del sector público repudian dichos de Piñera sobre sacar la «grasa»

En una conferencia de prensa citada por los dirigentes de ANEF regional, Clara Olivares, presidenta de la agrupación y actual candidata por el Consejo Regional, se refirió a las amenazas y dichos del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sobre un eventual despido de 20 mil funcionarios públicos de llegar a La Moneda con el fin de financiar 7 mil millones de dólares del costo de su programa de gobierno.

Pese a que el candidato desmintió sus dichos sobre el masivo despido tachando de demagogo a su principal competencia por la candidatura Alejandro Guillier e indicando que se refería a quienes eran operadores políticos, sus palabras quedaron registradas, en especial por la forma de referirse a los funcionarios públicos, donde utilizó términos como sacar la «grasa» con respecto a los despidos masivos.

Palabras que provocaron indignación en los funcionarios públicos que se sienten profundamente pasados a llevar, ofendidos y denostados, «consideramos son términos que no corresponden para referirse a los trabajadores y trabajadoras del Estado y muestra, primero, un desconocimiento por la labor que realizamos cada uno de nosotros/as y por cierto el desprecio hacia el trabajo que día a día realizamos en los servicios en los que prestamos atención a quienes son los más marginados del país» señaló Olivares.

Asimismo agregó que «nosotros esperamos, confiamos en que dé pie atrás en esta amenaza que nos está haciendo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, pero lo más importante es que nosotros no aceptamos sus ofensas, exigimos respeto y repudiamos con la mayor de las fuerzas los insultos con lo que se refiere a las trabajadoras y trabajadores del sector público».

Según señaló Olivares cuando asumió Michelle Bachelet, hubo alrededor de tres despidos por servicio de quienes cumplen labores de autoridad y cargos de confianza, como Jefes de Gabinete y periodistas, pero que no se comparan con los despidos masivos que hubo cuando asumió Sebastián Piñera en el 2010, donde lamentó la desvinculación de 200 colegas solo en su primer año de gobierno, situación que no tolerarán se repita de salir electo en las próximas elecciones.

La directiva de la ANEF contó con el respaldo de dirigentes de diversos servicios, tales como Impuestos Internos, Tesorería, Gendarmería, Gobierno Regional, Junaeb, Sernageomin, Instituto de Previsión Social, Fosis y Educación, quienes se adhirieron a las declaraciones de Olivares.