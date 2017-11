«Librería Móvil» vuelve a zona céntrica de La Serena

En marzo de este año, el departamento de patentes comerciales de la Municipalidad de La Serena anunció que no se le renovaría el permiso de funcionamiento al vehículo que se dedica a la venta de libros. Tras esta situación, el microbús itinerante debió cambiarse de lugar, sin embargo y tras conversaciones sostenidas con el Alcalde de La Serena, Roberto Jacob, se llegó a un acuerdo, el que permitirá que cada dos meses la micro vuelva a su «ubicación típica».

Tras algunos meses instalada en calle Balmaceda casi esquina Brasil, la «Librería Móvil», pintoresca micro acondicionada como lugar de ventas de libros y que desde 2012 se instala en La Serena, regresó a principios de mes al sector más céntrico de la capital regional, esto es en la misma Balmaceda, pero con calle Eduardo de la Barra, casi frente a la Iglesia San Francisco.

Esta nueva ubicación será provisoria, eso sí. Puesto que a fines de diciembre deberá regresar a un costado de la gasolinera que está en Brasil. Compromiso que adquirió el actual encargado de la micro, Wilfredo Contreras, con el edil de La Serena.

«Gracias a la buena disposición del alcalde pudimos volver al lugar donde estamos ahora. En donde estaremos dos meses acá y dos meses en Prat…así será, intercalado», señaló Contreras.

En marzo de este año, el departamento de patentes comerciales de la capital regional avisó que no se le renovaría el permiso municipal al vehículo que comercializa libros de literatura universal, nacional, textos estudiantiles y revistas, entre otros, para continuar en el sector céntrico de la ciudad. Entre las razones de esta medida, se argumentaba la molestia de algunos vecinos y comerciantes del sector céntrico con la presencia del vehículo, específicamente del Banco Estado que en ese entonces estaba situado en frente de ellos. Posteriormente a esta situación, Contreras, quien sustituyó a Jorge Pineda como encargado del microbús debido a la enfermedad de éste y su posterior fallecimiento, llegó a un acuerdo con el alcalde Roberto Jacob para que la «Librería Móvil» se instalara en Balmaceda casi esquina Brasil.

«La información oficial, lo que llegó a nuestros oídos, era que algunas personas del comercio habían reclamado, mas nunca se supo realmente quiénes eran, es más, en una ocasión una chica de la Librería ‘Contra Punto’ dijo que no entendía el porqué del reclamo si cada librería tiene su estilo, su tipo de público, su forma de trabajar; por lo tanto no es competencia», manifestó Alejandra Cáceres, esposa del actual encargado.

Pero tras algunos meses, se llegó a un nuevo acuerdo con el municipio serenense, el que les permitirá estar durante dos meses en la ubicación designada y otros dos meses en donde se hizo conocida, frente a la Plaza San Francisco.

«Estamos absolutamente contentos. Nos favorece en el sentido de que las ventas obviamente mejoran. Cuando estamos en la otra ubicación, el cambio en las ventas se nota. Hay una afluencia de público distinta (…) todos los días pasa la gente por acá agradeciéndonos por estar de vuelta en este lugar. Público que se ha hecho parte de la micro. De hecho, ayer una señora me comentó: ‘Qué bueno que nuestro apoyo sirvió de algo’. Entonces la gente no se siente ajena a lo que sucedió», finalizó Contreras.