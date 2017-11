«Me siento la anti candidata»

La Demócrata Cristiana indicó que su campaña está enfocada en el trabajo puerta a puerta, la cercanía con las personas y diversas reuniones con agrupaciones, mantiene un fuerte trabajo de difusión a través de redes sociales con su Fanpage de Facebook y está presente en radios locales y medios de comunicación escritos.

Fue candidata a concejala por la comuna de La Serena en en 2008 donde le faltaron poco más de 300 votos para salir electa, ese año decidió no volver a postularse en cargos de elección popular, pero la vida da muchas vueltas y cuando cumplió 53 años se dio cuenta que aún faltaba mucho por hacer en la región y sus 30 años de servicio al público y el trabajo con la gente la motivaron nuevamente a presentarse en un cargo, esta vez como Consejera Regional por la provincia de Elqui.

Dice que su fuerte es la parte técnica, donde se ha desempeñado en diversas áreas, fue Directora del Servicio Nacional de la Mujer, en Santiago fue Jefa de Gabinete en el Ministerio de Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ayudó en la instalación del Municipio de Illapel en la Secplan.

Trabajó en la administración municipal en Coquimbo cuando Óscar Pereira era el edil de la comuna, vivió un año en Vicuña donde ayudó en el municipio con la capacitación de funcionarios, fue asesora del alcalde Roberto Jacob en La Serena y desde hace cuatro años que es la encargada de la administración de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

«La motivación nace de eso, de dar ese paso en un momento difícil de la política, en un momento donde los políticos y las políticas están desprestigiados, donde efectivamente se enfrentan a un ciudadano y ciudadana muy demandante no porque le entreguen cosas, sino porque le digan la verdad que es un aspecto muy distinto y en base a eso esta ha sido una campaña muy sincera y muy honesta».

Un proyecto en el que asegura se va a enfocar para dar calidad de vida en los aspectos que la comunidad requiere y que está demandando, para lo que preparó 9 lineamientos en los que se enfocará de salir electa el próximo 19 de noviembre.

«Para mí es una instancia técnica y política, no es solo política, yo creo que los consejeros y consejeras regionales, tenemos que ser personas que tengamos conocimiento respecto del tema, porque las decisiones que se toman son demasiado importantes para el desarrollo de la región, es importante saber por parte de la ciudadanía cuál es el verdadero rol que tiene un consejero, una consejera regional. Si bien es de financiar carteras de proyectos que presentan los municipio y que prioriza el intendente, existen también programas y convenios de programación».

Una doble vía en la ruta D-41, pero no hasta Las Rojas porque dice que eso no soluciona el problema de la congestión vehicular y la gran cantidad de accidentes que se provocan en el sector, sino hasta Vicuña o Paihuano, incluso más hacia el interior del Valle, pero no a cualquier costo, sino que una ruta sin concesión para que no sean los habitantes del sector quienes deban costearla, ya que muchos deben viajar diariamente, ya sea por estudios o trabajo.

Otro aspecto se trata de la salud, con la normalización de los principales hospitales de la región con mejoramiento en infraestructura y el servicio de urgencia para entregar atención de calidad. Mejoramiento de los centros de salud, fortalecimiento en salud preventiva, un centro oncológico y el esperado Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el que asegura descongestionará en un 50% a los hospitales son algunas de sus propuestas en esa temática.

«En educación todo lo que es la mejora de la infraestructura, nosotros tenemos suficientes y buenos colegios, pero los mismos tenemos que adaptarlos para que sean inclusivos, no solo en términos de la infraestructura, sin que también tengan las condiciones necesarias de generar igualdad de oportunidades».

Regionalización y descentralización, «la descentralización real no se produce solo por el efecto de tener a alguien que elegimos popularmente, sino que tiene que ver con la desconcentración de los recursos, que la gente piense su región no solo en los aspectos de infraestructura sino que también que esos proyectos vayan al servicio real de la necesidad de las personas a las cuales le tienen que prestar el servicio».

Se declara ambientalista pero con conciencia, «yo no puedo decir que los proyectos mineros no se pueden desarrollar, porque nos conocemos como un país de extracción donde los principales ingresos vienen de la minería y necesitamos legislar con mayores exigencias a las mineras, principalmente poniendo en equilibrio lo que es la inversión pero invirtiendo también en lo que es el recurso natural».

Un fondo de iniciativas para adultos mayores que les permita complementar sus ingresos producto de las bajas pensiones y que al mismo tiempo los mantenga activos. Con respecto a la tenencia responsable, propone aumenta las campañas de adopción, los fondos de esterilización con una política de mantención de clínicas veterinarias para acabar con los caniles.

En el aspecto del turismo, indicó que existe un gran potencial turístico en la región donde faltan campañas de difusión y de inversión en las zonas de interés turístico, «generar sistemas de seguridad, la riqueza de las calles, tenemos riqueza arquitectónica, pero mantener la línea arquitectónica significa mantener limpias las paredes, hermoseadas, potencial los fondos de murales con sentido de historia y que tiene que ver el desarrollo cultural que es la última línea, pero la cultura con identidad y aquí se alinea el Teatro Regional que tiene que ser una realidad regional».