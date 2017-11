Fernando Guzmán toma timón en la cámara de Comercio de Coquimbo

Este viernes fue conformada la nueva directiva para el período 2018-2019, de la Cámara de comercio y Turismo de Coquimbo, que quedó encabezada por el presidente Fernando Guzmán, el primer vicepresidente Julio Zamorano, segundo vicepresidente Luis Ortega, secretario Juan Morey y la tesorera Juanita Iris Torres.

El grupo opositor a la mesa que presidía Marviola Rivera, accedió a los cargos tras obtener las primeras mayorías en la votación del día martes en la que sufragaron 43 socios.

Guzmán, miembro de una familia de comerciantes de larga trayectoria en el rubro de tiendas y boutiques, en diálogo con Diario LA REGIÓN dijo estar contento con el resultado.

“Estamos contentos porque la directiva electa es muy interesante y es de unidad total», manifeetó.

Luego explica que es gente de trabajo «que tiene muy claro lo que hay que hacer que solo vienen a trabajar por la Cámara y por nuestra comuna de Coquimbo».

Estima que si el comercio está bien, la comunidad también debe estar bien. «Hay mucho por hacer partiendo por fortalecer nuestra entidad ya que esta no es de una sola persona o de un solo grupo de personas, es de todos nuestros comerciantes”.

¿Qué temas internos serán los primero que abordará su directiva?

Primero, buscaremos cambiar los estatutos ya que los actuales son del año 80 y las instituciones tienen que evolucionar con los tiempos.

Se debería cambiar el sistema de elección de directiva con voto directo de los socios, por simple mayoría, y que los directivos sean electos como máximo en dos períodos consecutivos.

La otra tarea a la que nos abocaremos a la brevedad, es ampliar la inclusión a comerciantes de otros sectores y no solo del centro ya que nos hacen falta incluir en la Cámara a colegas de la Parte Alta de San Juan de Tongoy, Guanaqueros y Sindempart ya que repito nuestra institución no solo debe estar abocada al comerciantes del centro

¿Descarta alguna desavenencia por el proceso eleccionario con la ex presidenta?

Votaron, sólo los 43 socios con cuotas al día, la votación se hizo con la asesoría del abogado Marcos López, que fue el ministro de fe y él es un profesional de gran prestigio ya que es presidente de la Corporación Judicial de la región y repito, con su asesoría se hizo el escrutinio y el viernes se hizo una reunión con al anterior presidenta Marviola Rivera, con la que tuvimos un consenso en un clima de unidad con los dirigentes salientes y los que fuimos elegidos y la señora Marviola me dio su apoyo delante de toda la directiva y no me cabe duda que vamos a contar con toda su valiosa y amplia experiencia ya que estuvo 10 años y siete meses en el cargo.

¿Cuáles son los primeros desafíos que enfrentará al inicio del período?

Tenemos las obras de inicio de la construcción del paseo semipeatonal de Aldunate que está a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, con fondos estatales, que es una obra que va a traer progreso a nuestra ciudad, ya que el centro como está ahora está muy deteriorado, con verdeas malas, con iluminación mínima y era necesario hermosearlo y si bien sabemos que el proyecto es muy bueno, pero tiene un costo, ya que serán intervenidas nueve calles, por lo que seguiremos con la gestión del directiva anterior junto a las juntas vecinales céntricas, conversando con las autoridades para que se haga de la mejor forma posible y no nos afecte de forma significativa.

-¿Mantendrán la solicitud que las faenas de construcción más invasivas comiencen a fines de diciembre que es el mes de inicio de los trabajos?

Hay que decir que hemos tenido buena cogida de la distintas autoridades a cargo del proyecto llámese Serviu y el municipio, para tratar que las primeras intervenciones con obras mayores comiencen después del mes de diciembre tras las fiestas de fin de año en el que nuestro sector tiene mayores ventas y la idea es que la constructora empiece su labor en calles laterales a Aldunate por ejemplo.