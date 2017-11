Nuevo Jefe Regional PDI es un experto en inteligencia…

El nuevo jefe regional de la PDI en la Región de Coquimbo, prefecto inspector Richard Gajardo, ingresó a la institución cuando tenía 17 años de edad. Es especialista en inteligencia, profesor institucional y licenciado en criminalística.

Está pronto a cumplir 32 años de servicios y es actualmente la primera antigüedad de su promoción.

Gajardo pertenece a una familia policial. Su padre fue detective y llegó a ser el séptimo hombre de la Policía de Investigaciones en 1994, fecha en que se retiró.

A sus 49 años, Richard Gajardo, asume este nuevo desafío tras desempeñarse como jefe nacional de criminalística. «Durante mi carrera siempre quise en algún minuto trabajar en La Serena, pero no se pudo, pensé que eso ya no iba a pasar, pero la vida te da sorpresas…».

– ¿Cuáles serán los principales énfasis en su gestión?

– «Más que los énfasis personales, donde cada uno pone su sello, lo más importante son los énfasis que quiere poner la institución. Nosotros estamos empeñados en fortalecer la investigación profesional de los delitos. Nos interesa levantar la información de cuáles son los delitos que están afectando a la comunidad en forma transversal, ojalá los de mayor connotación social, por lo tanto hacer el enfoque al esfuerzo investigativo, a lo mayor alarma publica, utilizando las técnicas de análisis criminalística de la inteligencia policial, con un trabajo muy afiatado a la comunidad..

Esta es una policía investigadora que está por cumplir 85 años, que no solamente es la policía investigadora de Chile, sino que es una de las policías de investigación más importante del mundo, eso cuesta entenderlo cuando lo tiene todos los días contigo, pero cuando te das cuenta que viene gente de todo el mundo, a querer saber cómo es la Policía de Investigaciones de Chile..

– ¿En su gestión seguirá con la línea del uso de tecnología moderna para desarrollar los procesos de investigación?

-»Sí, me siento identificado con esa pregunta, anteriormente fui Jefe de Criminalística, un pilar importante de esta plan estratégico policial tiene que ver con las tecnologías. No solamente vinculada al análisis criminal, o de las técnicas que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo de campo, sino mas bien que ver con el área de criminalística. Hoy en la región somos el segundo laboratorio criminalística que cuenta a nivel nacional con un microscopio de barrido electrónico, que nos permite hacer un análisis forense detallado preciso y moderno desde el punto de vista de las evidencias que están vinculadas a las investigaciones que están realizando nuestros detectives, no sólo de la región, sino que por la ubicación geográfica también cubre las necesidades de la zona norte del país que llegan aquí para ser periciadas por nuestros peritos».

-¿Y en infraestructura, se abrirán nuevos cuarteles?

-»Pronto oficialmente, daremos la noticia del nuevo cuartel en Coquimbo, que estará ubicado estratégicamente en el Barrio Inglés, frente a la Gobernación Marítima. Sin lugar a duda, se hace posible primero por la credibilidad que tiene la Policía de Investigaciones, agradecemos el apoyo del gobierno regional a través de sus autoridades que nos ayudan hacer posible este logro.

Tenemos pendiente el caso de Ovalle, es una unidad que ya no puede crecer más desde el punto de vista de la dotación, la infraestructura esta botada, no tenemos donde incorporar más personal.

En los últimos días hemos conversado con las autoridades regional, porque como institución estamos interesados en algunos proyectos que interrelacionan con otros servicios, que tiene que ver con el casco histórico, en la cual podamos hacer un aporte generoso y quizás, abandonar el barrio con el propósito de ocupar una nueva instalación que pueda ser provista por el gobierno regional, todo esto habla de modernidad, un espacio digno para atender al público y para el trabajo del detective.

Todo lo que tiene que ver con infraestructura, tecnología es un compromiso que la institución ha venido trabajando en forma transversal de Arica a Punta Arenas, en esta región de forma muy potente por el trabajo coordinado de todos los jefes regionales anteriores y fundamentalmente por el jefe regional que estoy reemplazando, el perfecto inspector Mauricio Mardones, quien hizo un gran trabajo en estos dos últimos años, apoyados por los equipos regionales de proyecto y de traba

-La policía tiene una labor de investigación, pero también de prevención….

-»La constitución política dice que la fuerza de orden están compuestas por las policías de investigación y por Carabineros, la historia dice que la Policía de Investigaciones, es la policía que investiga los delitos, desde el 19 de junio del 2008, cuando cambiamos nuestra imagen corporativa y dejamos de ser Policía de Investigaciones de Chile como un gran nombre, y trajimos al consiente colectivo a la gente a la sigla PDI, sin lugar también nos convertimos en un referente que estamos en la calle para ayudar disuadir cualquier tipo de actividad delictiva que pueda afectar a las personas.

Pero no hay que perder de vista que el rol de la Policía de Investigaciones es de investigar, no de prevenir los delitos. Ahora sin lugar a duda, que la investigación genera casuística a medida que tu investigas, vas generando un banco de casuística; ¿cómo están operando los delincuentes? ¿cómo son los medios operandis? ¿cuáles son las debilidades que ven en la gente?. Todas esas preguntas nos sirven para dar un consejo preventivo para que las personas sepan como están actuando los grupos delictuales, las bandas delictuales, de esa manera entregarle a la ciudadanía un tips para que estén atentos del autocuidado, la prevención de su circulo mas cercano de personas, patrimonio, casa, vehículos».

-En los últimos años muchos delitos que uno los veía por televisión, portonazos, clonación de tarjetas, entre otros, pero actualmente llegaron a regiones, y en particular a la ciudad de La Serena ¿ Cuál es su opinión al respecto, y cómo se va a trabajar en este tipo de delitos?

– «En el último documento comunicado por la institución da cuenta de la formación de su nuevo alto mando, existe una nueva jefatura nacional contra el delitos de la propiedad que cambio de nombre, que hoy se llama Jefatura Nacional de Robo y Focos Criminales,

¿Por qué cambia de nombre?, Porque hoy día la institución, como también lo hizo con el micro tráfico, se va hacer cargo de un tema que para todos los chilenos es un tema potente, como es el aumento de delitos de robo y focos criminales asociados.

En ese orden de idea, el fenómeno que están señalando en la pregunta, se están produciendo a nivel local. Existe un proporción de 80 a 20, que se refiere a quien comete del 100% de los delitos, el 20% lo comete las mismas personas, por lo tanto, estamos hablando de bandas, grupos criminales. Estamos viendo esto en la región y analizando para el efecto del análisis de los modos operandis de las personas, de los reconocimientos corporales que se pueden levantar a través de los videos que muchas veces existen en gran parte de los delitos, que la mayoría de las veces están filmados, nos permite ir generando un patrón biométrico como modo operandis y antecedentes asociados que nos van a llevar indudablemente a determinar quienes son las personas que cometen estos delitos, a través de las pruebas científicas que la tenemos en el levantamiento de evidencias y de los peritajes de las mismas, y con un argumento solido y refutable entregarle las herramientas al ministerio publico para que pueda seguir con el procedimiento procesal» .