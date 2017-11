Colegio Médico por muerte de menor por negativa de trasplante: “El soporte social lo debía brindar el Estado y fallamos”

Reconociendo los errores propios, de la Red UC Christus y del Estado, el Colegio Médico entró al debate sobre el caso de Daniela Vargas, menor de 13 años que estaba al cuidado del Sename y quien murió en 2015 producto de un infarto al corazón, luego de que el Comité de Ética de la Red Salud UC Christus considerara que no era apta para entrar a la lista de trasplantes.

El soporte social lo debía brindar el Estado y fallamos no solo en no darle ese soporte, sino también en no haber advertido como equipo de trabajo de salud, como Ministerio y como profesionales de la salud que eso no se estaba cumpliendo porque es un desafío de toda la sociedad y ahí faltó mayor premura”, reconoció la presidenta del gremio, Izkia Siches, en T13 Radio.

La polémica se desató luego de que se conociera que la Red de Salud UC se negó a integrar a la joven a la lista de espera bajo el argumento de que ella presentaba condiciones de “precariedad familiar, social y personal”.