«Guillier es la continuidad del desastre de Bachelet, pero con aún menos experiencia»

Una visita a la ciudad de La Serena realizó ayer la ex Senadora, ex Ministra de Trabajo y actual alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei. El motivo de su presencia en la zona fue entregar su apoyo al candidato a diputado, Juan Manuel Fuenzalida y a la Consejera Regional (CORE), Dinka Herrera.

– ¿Cuál es la mirada del estado del país y lo que ha sido la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet?

– «Nosotros en Chile tenemos todavía un problema de inequidad que es bastante grande. Una cosa es tener el diagnóstico y otra cosa muy distinta es aplicar la receta correcta. Yo creo que el tema de la inequidad es algo que hay que enfrentar, pero las recetas no pueden ser las mismas que fracasaron hace 60 años, no pueden ser las recetas de Alemania Oriental, las de Cuba y de Venezuela. Yo creo que este gobierno lo ha hecho horrorosamente mal, ha liquidado el empleo, los salarios, a nadie le importante si la gente va a recibir una buena educación o no, todo lo que ellos dijeron que iban a abordar lo hicieron, pero muy mal diseñado y peor aún implementado….lo que yo he notado es que la gente quiere un país más estable donde las cosas anden mejor. Yo creo que vamos a tener un gobierno mucho más razonable y más pragmático, menos ideologizado, y eso es Piñera».

– ¿Cómo espera que sea la relación entre lo comunal y el gobierno?

– «Lo comunal es forma de llegar a la gente en el día a día. Yo espero que el gobierno comience a poner reglas de buenas prácticas y aquellos alcaldes que de verdad tengan buenas prácticas y que de verdad están gastando la plata bien, los apoyen mucho. También hay municipalidades que malgastan la plata de manera terrible, pero hay otras que con poca pueden hacer maravillas. Yo creo que un buen gobierno comunal puede hacer la diferencia, y espero que haya una relación muy sana».

– Hay varios temas que son transversales en todos el país. El tema de la seguridad es uno. ¿Cree que debiera ser uno de los ejes del nuevo gobierno?

– «Debiera ser eje el tema de la seguridad ciudadana y creo que un buen municipio puede hacer mucho, pero que nadie crea que el alcalde puede hacerlo todo, uno tiene que trabajar el tema de la seguridad ciudadana con los vecinos, que son los primeros que ayudan a cuidar los barrios, en conjunto con Carabineros, la PDI y la Fiscalía. Lo que nosotros más estamos haciendo es la coordinación, porque entendemos que uniendo las fuerzas entre todos podemos hacerlo».

– Usted lo ha mencionado varias veces…. trabajo en equipo…

– «El trabajo en equipo, en seguridad, en política, en educación, en salud, es fundamental. Yo tengo la fortuna de tener 10 concejales, seis son más bien de nuestra coalición y cuatro de oposición, y de ellos tres son gente de verdad muy sensata que quieren lo mejor para la comuna, y yo trato de escucharlos mucho, porque tienen una historia distinta y escuchando con respeto se llega a mejores soluciones».

– ¿Qué le han parecido los cuestionamientos que se han hecho al ex Presidente Piñera?

– «Signo de que están desesperados. Era totalmente predecible que lo iban a hacer, hay mucha gente que no sabe ganarse la vida si no es con una pega en el Gobierno, que no van a saber qué hacer y por lo tanto, se están empezando a desesperar, pero era predecible y Piñera va a ganar igual».

– ¿Qué expectativas tienen en cuanto a parlamentarios para la Región de Coquimbo?

– «Me gustaría tener tres diputados, eso sería muy lindo, se está trabajando en ello».

– ¿Cree que la gente tiene más conocimiento de la importancia de los CORES?

– «Creo que la gente aún no conoce bien lo que son los CORES. Es una figura relativamente nueva, pero no saben lo que hacen. Ahí hay un trabajo por hacer».

– ¿Qué le parece la elección de los gobernadores regionales?

– «Yo soy muy fanática de la descentralización y sin embargo, no lo soy para nada de la elección de los gobernadores. Creo que la mejor descentralización es dejar más dinero a cargo de la región, para que muchas más decisiones de cómo y en qué gastar se tome en las regiones. Eso es lejos lo que más promueve la descentralización».

– ¿Si la llamara Sebastián Piñera para integrarse a su equipo lo pensaría?

– «No, me quedo como alcaldesa. Estoy recién electa, llevo un año y muy agradecida y contenta. Providencia es una comuna maravillosa, pero está con el riesgo del deterioro y siento que necesito 8 años para dar vuelta ese deterioro, y convertirla en una de las mejores ciudades para vivir».

– ¿Cómo ve la participación en las elecciones del domingo?

– «Yo le pido a la gente que tome conciencia, que nos estamos jugando el futuro de Chile este domingo. Hay gente que me dice si no gana Piñera me voy del país, esa no es la alternativa. La alternativa es hacer que gane Piñera. Piñera fue y será un gran Presidente. También quiero decir que votar por Felipe Kast es lo mismo que hacerlo por Guillier, que la gente no se equivoque. Dice que hará algo por los militares, no creo que lo vaya a hacer ahora, y creo que con el fanatismo no se llega a ninguna parte. No me gustan los fanáticos, ni de derecha ni izquierda. Nos estamos jugando el futuro de Chile…y no existe el candidato perfecto pero existen candidatos que pueden ganar y hacerlo bien».

– ¿Y Guillier es la continuidad de Bachelet?

– «Guillier es la continuidad del desastre de Bachelet, pero además con aún menos experiencia y menos liderazgo».