Diputado Daniel Núñez: «Ex Fiscal de Piñera defiende a estafadora en Caso Loteos Brujos»

En una situación insólita, el ex fiscal Alejandro Peña quien lideró los casos Bombas y Penta y que trabajó junto al ex Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la Corte de Apelaciones de La Serena para realizar diligencias en favor de Ximena Burdiles, hoy en prisión preventiva, dueña de la Empresa Parcons, empresa acusada de loteos brujos en Pan de Azúcar y que debe más de mil millones de pesos estafando a muchos clientes. El diputado Daniel Núñez (PC) quien denunció esta situación y pudo llevarla a prisión, manifestó su sorpresa ante la llegada de Peña calificándola de “escandaloso”.

“Es escandaloso que el ex fiscal Peña nominado por Piñera para combatir la delincuencia, ahora defienda a una estafadora como Ximena Burdiles, yo me pregunto, ¿cuál es la ética de alguien que fue autoridad de Piñera y ahora defiende a narcotraficantes y estafadores sólo porque ellos le pagan dinero?”, indicó el diputado Núñez.

El legislador emplazó a los ex intendentes de Piñera, Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Gahona, hoy candidatos a diputado. “Espero que se pronuncien en este caso que afecta tanto a vecinos de la Parcela 45, en Pan de Azúcar, como en otros sectores, acá hay una calidad moral que está en duda”.

El ex Fiscal Alejandro Peña está defendiendo a Burdiles desde hace algunos meses y ahora interpuso un recurso de amparo en la Corte Suprema y así paralizar los cargos en contra de Burdiles. Ana Saavedra y Néstor Sánchez son los vecinos de la Parcela 45 que están concurriendo a la Justicia para enfrentar a la defensa de Burdiles, el ex fiscal Peña.