Claudio Rentería y Roberto Jacob entre los alcaldes top ten del país

El edil de Ovalle Claudio Rentería, independiente de derecha, electo en la lista RN , aparece en cuarto lugar en la encuesta realizada por Merco Ciudad Chile 2017, difundida en Economía y Negocios, de El Mercurio.

La evaluación dejó a Rentería además en el primer lugar de la Región de Coquimbo por sobre el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien ocupó el quinto lugar nacional.

La encuesta se basó en la opinión de la comunidad, aparición en medios de comunicación y cercanía con la gente.

Además, de la opinión de expertos urbanistas, asociaciones culturales y gremios. A esto se suma la evaluación en economía, tasa de delitos, demografía, entre otros.

Este listado lo lidera Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar, el segundo lugar lo ocupa el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, Jorge Sharp de Valparaíso obtuvo el tercer lugar y Claudio Rentería Larrondo, autoridad comunal de Ovalle, el cuarto puesto, seguido del edil de la capital de a Región de Coquimbo, Roberto Jacob.

En la interna regional, Rentería obtuvo el primer lugar regional, entre los alcaldes con mejor imagen, por sobre sus símiles de La Serena, Roberto Jacob y de Coquimbo, Marcelo Pereira.

El alcalde de Ovalle agradeció el respaldo de la ciudadanía e indicó que «es un orgullo para mí y me imagino que para todos los ovallinos y lo tomo con mucha seriedad y humildad y expectativas en lo que respecta al desarrollo de nuestra comuna, porque siento que hemos avanzado mucho en estos cinco años que llevo a la cabeza del municipio, junto al trabajo del concejo municipal actual y el anterior, porque se han realizado acciones importantes en beneficio de la comunidad y lo más destacable es que se han hecho obras con recursos propios del municipio, sólo en el año 2017 invertiremos más de 3.200 millones de pesos, gracias a la optimización de nuestros recursos».

Una de las evaluaciones fue de la comunidad, en lo referente a la cercanía con la gente.

«Siempre he señalado que el alcalde tiene que ser cercano a la comunidad, tiene que ser activo para satisfacer las necesidades de los vecinos. Cuando hay que estar alegre estamos alegres, cuando enfrentamos conflictos lo hacemos con seriedad, siempre con el respeto que corresponde, porque represento a la comunidad ovallina. He sido un alcalde abierto a todos los credos religiosos y políticos y creo que eso ha arrojado estos buenos resultados, porque los vecinos ven que se les entregan beneficios de parte del municipio, sin distinción».