COQUIMBO UNIDO PROYECTA EL 2018

Coquimbo Unido finalizó su participación en el torneo de Transición de la Primera B ocupando el cuarto puesto en la tabla de posiciones.

Sumó 22 puntos de 45 posibles, ya que se disputaron 15 partidos en el certamen de este segundo semestre del 2017. Y si bien el hincha pirata como cada campaña esperaba poder ascender, en esta oportunidad, se ilusionó por el camino con un equipo que no prometía demasiado en el papel.

Con el correr de las fechas, producto del trabajo del cuerpo técnico que encabeza Patricio Graff, se pudo ver una idea de juego atildada. Aquello trajo resultados importantes en cancha con jugadores que respecto al torneo anterior subieron su rendimiento ostensiblemente, como Leandro Reymúndez, Kilian Delgado e Iván Ledezma. Claro que aquello no fue suficiente para luchar por el campeonato, objetivo que en esta oportunidad la dirigencia optó por no prometer.

“La propuesta va a seguir siendo la misma, pero si en cuanto a la posibilidad de recambio a los jugadores de inicio, debe ser diferente. Con lo que teníamos proyectamos hacia la gente algo que no era real, como ganarle a la “U”, haber empatado con Colo Colo y dejar fuera de Copa Chile a Everton que son equipos de Primera. Tal vez ellos no estaban acostumbrados a nuestra presión, pero la realidad es ésta, somos un equipo de Primera B que nos tenemos que adaptar a lo que te proponen los equipos de la misma categoría”, analizó el DT coquimbano Patricio Graff tras finalizar el partido ante Magallanes en la capital.

Era un semestre de “transición” también para los aurinegros: probaron con un técnico desconocido, con un plantel corto compuesto por mucha gente joven. Aquello permitió que debutaran chicos pertenecientes a la cantera como los volantes Diego González y Nicolás Carvajal o el atacante Lucas Martínez. Otros, ratificaron que son opción dentro de la titularidad como Sebastián Galani y Marco Collao.

Temporada 2018

Lo primero para proyectar la siguiente temporada será definir en la directiva pirata si la familia Morales sigue al mando de la administración. En mayo, públicamente Sergio Morales anunció que se desvincularía de esta responsabilidad a fin de año, pero aquello no se ha hecho formal con la firma de documentos.

Por su parte, el técnico Patricio Graff tiene claro lo que se necesita para luchar por el título el próximo año. “La idea es apostar ya claramente a tener un equipo competitivo, estar arriba y para eso vamos a tener que traer muchos jugadores de calidad y que lógicamente no son baratos”, precisó al respecto el DT coquimbano.

Graff agregó que “debemos reforzarnos en todas las líneas. Nos encontramos con un equipo base y cuando nos faltan uno o dos jugadores lo sentimos mucho, así que tenemos que traer la misma cantidad de jugadores que entran a la cancha y en todas las posiciones”.

El entrenador también dejó claro que tiene interés en renovar a jugadores que terminan contrato, sin embargo, anunció que otros que tienen vínculo, deberán buscar otros horizontes. “Algunos si deben renovar y otros que tienen contrato lógicamente hay que tratar de desvincularlos porque no estamos contentos con su prestación deportiva. No podemos pensar con el corazón, debemos pensar respecto a la proyección que queremos hacer. Hay gente que está contrato en el club, pero trataremos de buscarle una salida lo más limpia posible, que vayan a préstamo, que no queden tirados, pero que si, nos permitan buscar otras alternativas”.