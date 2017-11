Actual edificio de la PDI sería la mejor opción para ubicar el centro oncológico en la región

El cuartel de Policía de Investigaciones y el Ministerio de Justicia se emplazarían en el terreno que actualmente ocupa el Club de Tenis de La Serena. La máxima autoridad regional indicó que el proyecto se encuentra en fase de conversaciones, pero que ya cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia, donde este último ya tendría un presupuesto establecido para el proyecto.

En etapa de conversaciones se encuentra el proyecto que busca instalar un centro oncológico o centro de radioterapia en la Región de Coquimbo. Un proyecto en salud muy cotizado por los habitantes de la región quienes deben trasladarse a Santiago o Valparaíso para realizarse los tratamientos de radioterapia en su batalla contra el cáncer.

Es así que el intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, confirmó a LA REGIÓN que desde el Gobierno Regional se encuentran en conversaciones para instalar un centro de radioterapia que atienda las necesidades de los habitantes de ésta y otras regiones, como Atacama, en su tratamiento para el cáncer.

Un proyecto a largo plazo que se encuentra en sus etapas iniciales, pero que espera pueda concretarse de aquí a unos cinco años. Dicho centro se emplazaría en el actual cuartel de Policía de Investigaciones ubicado al lado del Hospital San Juan de Dios de La Serena.

«Más que un centro oncológico, porque centro oncológico es tener todas las especialidades, es tener ahí la tecnología principal que es la radioterapia, que ahí se realice la radioterapia en los pacientes enfermos de cáncer. Tener ya la proyección es un tremendo avance, eso daría la posibilidad de generar ahí un barrio donde estén los diferentes centros de salud».

El objetivo según manifestó Ibáñez es concentrar los centros de salud en un solo polo, ubicando el centro de radioterapia en las cercanías del hospital y donde estaría el próximo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (ex cárcel), para que los médicos y usuarios no tengan que trasladarse grandes distancias para realizarse sus tratamientos médicos.

De ser así, el cuartel de Policía de Investigaciones y el Ministerio de Justicia se trasladarían al terreno donde actualmente se encuentra el Club de Tenis de La Serena con nuevas instalaciones, ya que son terrenos fiscales que entrega Bienes Nacionales en concesión y por lo que explicó Ibáñez, es la mejor opción para emplazar dichas entidades. «Estamos en conversaciones, hay harto interés de las partes, el Ministerio de Salud está muy interesado, ellos tendrían disponibilidad de apoyo a estas iniciativas y evidentemente vamos a incorporar en toda esta discusión al Consejo Regional de Coquimbo, contarles cuáles son las alternativas que existen porque de alguna manera estamos partiendo, esto no está terminando y por lo tanto requerimos de un trabajo en conjunto con todas las autoridades, el alcalde de La Serena, con las autoridades del Ministerio de Salud, del Club de Tenis y lo que a todos nos une es una mejor salud para la región».

Ibáñez indicó que el Ministerio de Justicia ya cuenta con presupuestos comprometidos para este proyecto, montos que aún no puede dar a conocer por la etapa en que se encuentra. Sin embargo el intendente señaló que aún al contar con el apoyo de varias instituciones, hacen falta los compromisos posteriores, «yo quiero avanzar en los consensos para que quede todo establecido, ya dejando la clara línea futura, todo lo demás viene».