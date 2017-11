Comerciantes de «Las Pulgas» aún esperan respuesta del municipio para crear feria del rubro en la Pampilla

A un mes que expiren los permisos municipales de trabajo en el sector de Baquedano en la calle del mismo nombre entre Palazuelos, Maipú y Merino Jarpa, lo que implica que deberán salir de ese sector los 1.200 comerciantes de productos usados de esa zona agrupados en cinco sindicatos junto a sus dirigentes aún esperan una respuesta de parte del municipio sobre la propuesta de crear una gran feria del rubro en el sector de la Pampilla.

Esa alternativa a juicio de Juan Pablo Romero, presidente del Sindicato Valor y Esfuerzo, evitaría que la gran mayoría de sus pares queden sin fuente laboral, en vista que la posibilidad de arrendar terrenos en Baquedano a privados, para instalar sus puestos, es muy onerosa ya que la gran mayoría de sus socios y los de los sindicatos Sector Pavimento, Costanera Center, Algas Marinas y Pulgas Vip solo generan ventas para subsistir con sus familias.

“Por el momento estamos trabajando en crear un persa con 30 personas en vista que en cualquier momento nos retiran de este sector, pero nuestra preocupación es porque concurrirá con el resto de los socios que no tienen recursos para acceder a un local alternativo, entonces como directiva hemos conversado con distintos estamentos municipales donde hemos trabajado en innumerables mesa de trabajo en las que no se ha llegado a ningún logro”.

En ese sentido Romero, dio a conocer las características de la propuesta para que todos los feriante de los cinco sindicatos pueda instalarse en la zona de la Pampilla, en días específicos y con horario de funcionamiento claro, “junto a Claudio Caamaño, hemos creado un proyecto para ver la viabilidad de trasladar a toda nuestra gente a un espacio delimitado en la Pampilla para crear una gran feria tipo El Rastro pero del norte de Chile, contando con logística municipal y el apoyo de ambas policías y de la Seremía de transportes, para coordinar todo para poder funcionar de buena forma los días sábado y domingo de 9 del mañana a 9 de la noche que sería lo ideal para poder trabajar con orden”.

Por ese motivo el dirigente, reitera el llamado a todas las autoridades municipales para realizar un trabajo conjunto para llevar a cabo el proyecto, “hemos tenido información constante de parte de la unidad de Bienes nacionales de uso público municipal pero acá se necesita la aprobación del concejo municipal más que nada, pero hasta ahora no tenemos más información que en diciembre sería la última patente precaria que tendríamos que pagar y de ahí en adelante no tenemos claro cuál va ser nuestro destino, pero con nuestro proyecto, podremos mitigar el impacto que significará para nuestra gente no tener un espacio para poder trabajar, y si podemos acceder a el, va a ser un gran beneficio para toda la comunidad, con un buen éxito comercial”.

Romero, agregó que espera que el alcalde Marcelo Pereira, también pase a sumarse a la labor para buscar la mejor solución, “con el alcalde hemos podido conversar de forma directa anteriormente, pero todo lo que se ha propuesto ha quedado en buenas intenciones en un posible apoyo a, por eso como dirigente abogo ante todo el concejo municipal, donde me acerqué a un concejo presidido por el concejal Alejandro Campusano, que nos ha apoyado mucho junto al diputado Daniel Núñez, para que acojan esta propuesta nuestra, nosotros tenemos las carpetas del proyecto con sus características y un bosquejo conforme a derecho y cumplir con lo que pide Bienes Nacionales y Mideplan, por lo que es cosa que nos juntemos con el concejo cuando nos indiquen”.