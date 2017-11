Funcionarios de salud municipal de Coquimbo tuvieron paro de 48 horas por reajuste salarial

Este miércoles tras dos días de paralización nacional realizada por la Confederación Nacional de la Salud Municipal, Confusam, que consideró insuficiente el reajuste salarial propuesto por el gobierno del 2.0 por ciento para los trabajadores del sector público, los funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Coquimbo, Afusamco, concluyeron con la movilización en los centros de atención primaria de la comuna.

Diario LA REGIÓN dialogó en el Centro de Salud Familiar Doctor Sergio Aguilar del sector Covico, con Romina Ugarte, delegada de Afusamco, la que explicó los motivos del paro en el que a nivel comunal participaron cerca del 80 por ciento de los socios del gremio que representa. “Hay que dejar claro a la comunidad que acá los que pedimos aparte del reajuste que es algo que se pide todos los años es mejorar una serie de condiciones para mejorar la atención al usuario que es lo misma que piden todos los colegas de Chile junto al presidente nacional de Confusam, Esteban Maturana, que convocó a este paro y por eso no descartamos seguir con otras movilizaciones hasta que el gobierno haga caso a nuestras peticiones”.

Consultada por la postura del Ministerio de Hacienda, que propuso a la mesa de organizaciones del sector público un 2.0 por ciento de reajuste general, cuando la propuesta gremial pretendía obtener un reajuste de un 4.5 por ciento, la dirigente dijo que “nuestros dirigentes nacionales han pedido un reajuste en una cifra repetida a lo largo de los últimos años, pero el gobierno a pesar de nuestro paro no se ha movido de la cifra de 2.0 por ciento, y el presidente Maturana, hasta este miércoles al mediodía, no obtenía ninguna respuesta nueva de aumento de parte del gobierno, pero ya este jueves tendremos una información más acabada sobre los próximos pasos a seguir por parte de Confusam”.

Pero en caso de no llegar a un acuerdo con el gobierno Ugarte refirió que el paro podría ser repuesto en los próximos días. “Vamos a esperar qué conclusiones tienen las conversaciones de nuestro presidente nacional, pero nuestra posición es extender esta movilización tal vez la próxima semana si nuestra contraparte no mejora su última propuesta”.

Otra de las principales propuestas esgrimidas por Confusam, para justificar el paro, es la necesidad de contar con mayor seguridad en los centros de atención primaria para evitar que usuarios agredan a los médicos, técnicos y administrativos, situación que a nivel regional de acuerdo a la delegada ha vuelto a reiterarse recordando que la semana pasada un médico de un Centro de Salud Familiar de Las Compañías fue golpeado por una paciente que lo acusó de demorarse en la atención.

“Todos sabemos que necesitamos contar con más resguardo para poder trabajar, lo que debería ser una prioridad para nuestros empleadores, y nuestros dirigentes regionales y comunales siguen evaluando qué acciones seguir como fue la convocatoria a paro nacional de agosto pasado, por las constantes agresiones a nuestros profesionales de la salud y a los funcionarios en general”.

En ese tenor la delegada Ugarte expresó que para aumentar la dotación de guardias para los consultorios y centros de atención primario es necesario que sean inyectados más recursos financieros al sector, “acá faltan más recursos de los municipios y por ende del mismo gobierno, ese es el problema de fondo que impide contar con más guardias con mejores insumos, con mejores equipamientos, porque eso termina gatillando los ataques hacia nosotros de parte de la gente que se pone violenta ya que no comprende que hacemos el mejor esfuerzo por atenderla en las condiciones actuales que tenemos”.