Candidata dice estar «muy molesta» con Dra. Ma. Luisa Cordero

«Como coquimbana de cuna, me arrogo el derecho a expresar públicamente mi molestia contra los dichos de la señora María Luisa Cordero, quien refiriéndose a Coquimbo y su gente dijo que son «picantes con mall».

«Eso es inaceptable», señaló con clara molestia Francisca Figari, candidata a diputada de Renovación Nacional, quien ayer en el cierre de campaña estuvo acompañada del Presidente Nacional de RN, Cristián Monckeberg.

Cordero, personaje de la televisión, vino a la zona a reforzar la campaña política del candidato también RN, Francisco Eguiguren. Grabó mensajes radiales y se tomó fotos con él.

El primero en comentar esos dichos de la Dra. Cordero fue el concejal de Coquimbo Mario Burlé, también del mismo sector político.

«Yo no creo que los dichos de la señora Cordero interpreten a Francisco (Eguiguren), simplemente ella es así, abre la boca y…, comentá luego Figari.

«Pero esto no puede quedar así, yo espero explicaciones y una reacción de nuestras autoridades y de la gente de Coquimbo que ya veo que se están movilizando. La Dra. Cordero debiera explicar qué quiso decir, porque lo que uno entiende es una ofensa grave», reiteró.

Monckeberg, quien hizo un recorrido con la candidata por Coquimbo, almorzó con parte del comando en un restaurante frente a la Plaza de Armas. «Piñera va a hacer las cosas de manera distinta, pero no de la noche a la mañana… Acá en la rgión armamos un buen equipo con buenos candidatos y candidatas en una región que siempre ha sido complicada para nosotros… Las campañas son muchas veces de diferencia, de distancia… Yo creo que va a haber una segunda vuelta… el Factor Kast no nos afecta, Sebastián Piñera va a ganar porque la mayoría de los chilenos votará por él… en la segunda vuelta, estoy seguro, habrá gente de Goic que votará por Piñera… Nuestro gobierno será para todos los chilenos…».