«LA PRÓXIMA SEMANA DEBERÍA QUEDAR RESUELTO»

Una de las principales dudas de la hinchada coquimbana es qué pasará con la administración de Coquimbo Unido de cara a la siguiente temporada. El representante de jugadores, Sergio Morales, tiene vigente un contrato de concesión del club hasta mediados del 2019, sin embargo, ahora tiene la posibilidad de hacer efectiva una cláusula de salida.

De hacerla efectiva, como lo manifestó a mitad de año, dejaría de administrar el club, quedando ligado solo como accionista, es decir, participando de las utilidades sin cumplir un rol tan protagónico en la toma de decisiones, sobre todo en lo concerniente al primer equipo.

Sobre esta temática y otros aspectos, como la conformación del plantel 2018, habló el presidente de Coquimbo Unido, Jorge Contador Araya.

¿Cuál es la situación administrativa actual de Coquimbo Unido?

“Tenemos un convenio de negociación con Sergio Morales. Él en reiteradas oportunidades ha dado a conocer que quiere hacer uso de la cláusula que dispone donde puede dar término por adelantado a la concesión y estamos esperando de aquí a la próxima semana finiquitar todos los temas administrativos y resolver de qué manera vamos a administrar en los próximos años el club. Mi formación profesional me dice que mientras no haya un papel firmado, no se puede dar por hecho nada. No obstante eso, ya estamos trabajando en la participación de nuestro club en el campeonato 2018”.

¿Podrían integrarse nuevamente los dirigentes antiguos al club?

“No, quedaríamos los mismos. Lo que cambia es la administración, no la propiedad. Las puertas están abiertas para todos los dirigentes, pero habría que preguntarle a ellos si quieren sumarse”.

SE PROYECTA EL 2018

¿Qué le parece el trabajo del cuerpo técnico que encabeza Patricio Graff?

“A mí me gusta mucho. Ahora hay que implementarle un buen equipo para que pueda desarrollar su trabajo”.

El técnico pretende trabajar con un plantel formado el 26 de diciembre, cuando se regrese de vacaciones ¿se podrá cumplir con aquello?

“Creo que estamos en los tiempos. La próxima semana debería quedar resuelto si se sigue con la concesión o se termina y seguimos nosotros administrando directamente el club”.

Hay una larga lista de refuerzos, en su mayoría no son representados por Sergio Morales, ¿se va a negociar con ellos, respetando lo elegido por el entrenador?

“Ya estamos trabajando en eso. Hay nombres, estamos negociando y una vez que se materialicen los daremos a conocer a la comunidad”.

¿Cuándo se debe definir las desvinculaciones y traída de refuerzos?

“Yo creo que dentro de los próximos 15 días debería quedar resuelto. El técnico se encuentra trabajando con algunos jugadores que mantienen contrato vigente con nosotros y las vacaciones van a ser a partir del 2 de diciembre. Antes de esa fecha ya deberíamos tener resuelto si no el cien por ciento, una parte importante del plantel que vamos a tener el 2018”.

¿Podría llegar un refuerzo estrella como sucedía en décadas anteriores?

“Estamos definiendo recién el plantel que vamos a tener para el próximo año. El técnico ha estado observando jugadores y hay que estar tranquilos. Los nombres rimbombantes no son mi estilo, prefiero apostar al trabajo y cosechar los objetivos en un plazo no muy largo. Ojala pueda ser el 2018”.

¿Están los recursos para armar la planilla que está solicitando el DT?

“En eso estamos. Los números hay que trabajarlos. No hemos definido exactamente cuántas incorporaciones vamos a traer. Yo creo que pueden ser ocho”.

¿Se buscará el ascenso?

“Esto no es traer una cantidad de dinero para armar un equipo. Yo lo he dicho en todos los tonos, este es un proceso. Nosotros avanzamos, dimos pasos importantes respecto de hace dos años, hay que recordar que estuvimos en los últimos lugares tanto en las divisiones menores como en el primer equipo. Ahora estamos en posiciones más avanzadas y esperamos dar el gran salto el 2018. Estamos haciendo los esfuerzos, estamos estudiando bien, hicimos un trabajo silencioso con el cuerpo técnico y si las cosas salen como las estamos planificando vamos a dar la pelea para volver a la división que nunca deberíamos haber abandonado”.

En cuanto a la disminución de público en el estadio, ¿está en mente realizar una campaña para que regrese la gente al estadio?

“Sí, todo eso lo tenemos considerado y vamos a trabajar, pero usted sabe que si el equipo anda bien y pelea los primeros lugares, será quien lleve al público. Si no, la gente no va a ir a acompañar. Vamos a analizar todas las situaciones que tienen que ver con las tarjetas y que vayan en beneficio del club y de los hinchas, pero lo veremos en su momento”.