Preocupación en el gremio por diseño y dificultades en avance de edificación del Mercado del Mar

A raíz los problemas de atraso en el pago de salarios que durante el mes de octubre sufrieron los 60 obreros contratados por la constructora Indico que levanta el nuevo Mercado del Mar, en Avenida Costanera de Coquimbo, lo que llevó a los trabajadores a efectuar protestas que derivaron en la intervención de parlamentarios regionales y el municipio como mandante para “llamar al orden” a la empresa a cargo del proyecto, no descartándose realizar una nueva licitación en caso de que vuelvan a reiterarse los mismos problemas laborales.

Es así que la dirigencia de los dos sindicatos del Terminal Pesquero que a futuro utilizarán el edificio, manifestaron a Diario LA REGIÓN la gran preocupación que tienen en cuanto al avance de las obras y el diseño.

Husmey Castillo, vicepresidente del Sindicato Independiente, refirió que en cita reciente con el intendente regional Claudio Ibáñez lograron plantear la inquietud que tienen respecto a la labor de la empresa Indico, aunque expresó que otro tema que no los deja satisfechos fue conocer que los puestos que tendrá el mercado para la venta de productos y para restaurantes, aparentemente, son más pequeños, lo que de acuerdo a su pensamiento les va a traer dificultades para trabajar.

“El proyecto hasta la fecha ha tenido evidentes dificultades, pero notamos cosas en el diseño que nos preocupan. Es así que el edificio tendrá puestos para pescaderías y marisquerías de tres por tres metros, cuando nuestra propuesta siempre fue con espacios de 5 metros por cuatro, y para los restaurantes la idea era tener locales de 20 metros por 16 y ahora los que están construyendo supimos que les van a caber 6 mesas en los comedores, no más. Pero lo último que vimos con el Intendente más que nada fueron los problemas que le atañen a los trabajadores y ahí supimos que la constructora tiene un nuevo dueño, pero yo pienso que en vista de todo lo que ha pasado sería mejor licitar a una empresa nueva”.

Castillo afirmó que al igual que sus socios espera que puedan ser realizadas las modificaciones al tamaño de los proyectados locales internos, adelantado que están dispuestos a tomar medidas más drásticas para manifestarse si no hay un cambio, “si no tenemos puestos con la medida que nos satisfagan, vamos a tener problemas sin duda, sumado que el otro tema que se ve es que el edificio no tiene muy claro si va a tener estacionamientos o no, porque de qué va a servir tener un edificio tan bonito si la gente que nos va a preferir no va a tener dónde estacionar. Pero acá las autoridades parecen que solo están centradas en Peñuelas cuando nuestro sector ha sido el que siempre ha impulsado el turismo de la ciudad”.

El directivo reiteró que también apelarán a la Secretaría de Planificación municipal para que acoja los cambios y la propuesta de crear estacionamientos. “Acá los que manejan el proyecto tienen que velar para que se realice de buena forma y ojalá lo hagan, pero si el diseño sigue estrecho no nos sirve porque en cada puesto trabajan entre tres a cuatro personas, ni hablar en las cocinas ya que todavía no hemos conversado con las autoridades a cargo de esto, aunque sí lo hicimos con Obras Portuarias que va a remodelar el borde costero, pero de lo otro no sabemos nada”.

Apoyo a posible nueva licitación

En el mismo tenor que Castillo, Ricardo Ledezma, presidente del Sindicato Los Delfines, refirió que junto a todos los dirigentes gremiales del sector continuarán velando por que la edificación no sufra más inconvenientes. “Tras plantear nuestra inquietud al Intendente y a otras autoridades, ya sostuvimos una reunión con la unidad de fomento productivo municipal; por ahora como directivas buscaremos concretar una pronta cita con la Secretaría de Planificación municipal con el Secretario Claudio Telias, y continuaremos analizando cómo avanza todo porque nosotros hemos luchado por concretar este mercado desde hace varios años, por eso buscaremos mantener un diálogo más cercano para ver cómo se está construyendo y tener una real participación como beneficiarios”.

Consultado por si está de acuerdo en efectuar una nueva licitación de otra constructora, Ledezma dijo que “hay que partir diciendo que ahora el edificio no se va a entregar dentro del plazo establecido del 2018, y si bien también nos reunimos con el nuevo dueño de Indico, acá es potestad de la Secretaría de Planificación hacer la fiscalización, por ser el ente técnico que fiscaliza y si bien hubo irregularidades partiendo por una falta de material y los problemas de sueldos de los 60 trabajadores que comenzaron las obras de los que ahora van quedando entre 20 a 25, con 15 despidos recientes los que tienen sus imposiciones pendientes también, pero yo confío plenamente en el municipio si toma la decisión de parar obras y caducar el actual contrato para buscar una nueva empresa, no lo vemos como un problema ya que nosotros solo queremos que el mercado se construya con todos los aspectos técnicos como dictan las normativas, por eso confiamos en la Secretaría de Planificación que tomará la mejor decisión sin duda”.