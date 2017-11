Presidente de Fenats llama a unirse al gremio para pedir al gobierno normalizar el San Pablo

Con la meta de consolidar y aportar a los procesos para concretar la construcción del nuevo edificio modular y la ansiada normalización del Hospital San Pablo, sin descuidar el tema gremial, en esta semana asumió el nuevo presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fenats, de Coquimbo, Mauricio Ugarte, que en su primera entrevista en el cargo expresó a Diario LA REGIÓN que el desafío es importante por lo que apela a la unión con autoridades comunales y entes que representan a la comunidad coquimbana para pedir al gobierno que acelere ambas iniciativas.

“Al asumir lo primero que debo manifestar es la preocupación que tenemos como gremio por la atrasada construcción del edificio modular que suplirá a la antigua torre del hospital que ya fue demolida porque las obras en principio, tras reunirnos con la Ministra de Salud, en el mes de junio estaban proyectadas para septiembre, pero ya estamos en noviembre culminando la gestión de este gobierno, a pesar que el proyecto ya tiene recursos comprometidos y asignados”.

Respecto a la importancia que reviste contar con la nueva infraestructura el dirigente recordó que cubrirá la necesidad de concentrar en un solo espacio las unidades de apoyo a la gestión hospitalaria, “con este edificio modular se repondrá la infraestructura que tenía el hospital en cuanto a servicios hasta antes del tsunami y terremoto del 16S del 2015, por lo tanto llevamos dos años atendiendo de forma muy deficiente desde el punto de vista de infraestructura como dije”.

Pasando al tema de la normalización, Ugarte remarcó que permitirá mejorar la atención al usuario, que en la actualidad considera que está en un grado deficiente, “todavía tenemos pendiente el proyecto de normalización de las unidades de farmacia, radiología, banco de sangre y otras unidades como laboratorios, esterilización y hasta me atrevería decir que también debería estar incluido el consultorio de especialidades ya que hoy día la comunidad que atendemos tiene que ir a recibir atención a 200 o 300 metros a la redonda, en distintas casas arrendadas para darle una continuidad en el servicio”.

Como propuesta para acelerar ambos proyectos el dirigente manifestó que como Fenats apelarán a distintas autoridades tanto del nivel regional como central, “es fundamental que se acelere la construcción del edificio modular pero también tiene que transparentarse el estado de la situación del tema del estado preinversional del Ministerio de Salud, que es el requisito esencial que pide el Ministerio de Hacienda para financiar un proyecto de ese tipo, si bien nosotros entendemos que hay un equipo técnico, que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo del proyecto, por eso hasta ahora el estado de avance lo desconocemos, por eso esperamos que estos estudios se terminen prontamente por lo que llamamos a todas las autoridades a apurar los plazos para lo que estamos dispuestos a cooperar para sacar adelante estos planes pendientes”.

En ese mismo sentido Ugarte recordó que la normalización no ha sido resuelta por ninguno de los últimos dos gobiernos ni por las distintas direcciones del recinto hospitalario porteño, “hay que decir que después de la inauguración de la actual torre de hospitalización en el año 2010, la tarea que le quedó a la dirección del Hospital San Pablo era hacer el estudio preinversional y así han pasado siete años y repito seguimos desconociendo cuáles son sus avances, por lo tanto es una gran preocupación para nuestro gremio. Acá vemos falta de celeridad y de voluntad ya que aquí se movilizó a la comunidad hospitalaria, pero al final vemos mala gestión de las autoridades que es lo que observamos en distintas áreas, lo que tiene que ver en cómo se llevan los proyectos y yo también veo responsabilidad del Servicio de Salud Coquimbo”.

Hizo un llamado al alcalde y al concejo coquimbano y las fuerzas vivas para aunar criterios para concretar las obras tendientes a normalizar el hospital, “llamamos al alcalde de Coquimbo y a los concejales y a organizaciones sociales a construir una mesa de trabajo junto a nosotros y a los médicos y los técnicos y profesionales de la salud para resolver esto para brindar atención adecuada a la comunidad regional y a la local en particular ya que veo falta de control ciudadano para lograr la normalización porque nuestro hospital es el principal centro de salud regional y de la comuna ya que no hay una alternativa privada al mismo nivel”.

Como “muy preocupante” catalogó Ugarte la falta de operatividad de una cámara hiperbárica en el San Pablo que llegó en el año 2012, situación que su juicio obedece a una falta de preocupación de parte de la autoridad de la salud regional.

“Aún estamos a la espera de que alguien responda frente a la ineficiente falta de solución en este caso para la comunidad y aquí sin duda hay responsables de la gestión ya que hay responsabilidades administrativas y penales si así se establece, pero la opción más viable, como se ha dicho, es comprar una nueva cámara por lo que uno entra a cuestionar es el por qué la cámara que llegó no funcionó y las razones son parte de una investigación que sigue en desarrollo por lo que no puede seguir pasando es que gente siga muriendo porque no tiene el instrumento necesario para tratarse por el mal de presión en el caso de un buzo o para personas que padecen diabetes por ejemplo, con una terapia de oxígeno, podrían tener mejor cicatrización de lesiones”.

Consultado por si Fenats podría brindar un apoyo para concretar la llegada de una nueva cámara, el presidente dijo que “vamos a invitar a los dirigentes de nuestros pescadores y buzos artesanales para incorporarlos a la plataforma social que busque una solución a los problemas del hospital, por eso convocamos a todos a participar en esta demanda de soluciones, aunque yo creo que si hay autoridades a todo nivel que tienen que responder por su gestión en este tema de la cámara”.