Candidatos no electos agradecieron apoyo de sus equipos y de los electores

Es así que posterior a los procesos eleccionarios, hay algunos candidatos que expresan agradecimiento a quienes creyeron en ellos, les entregaron su apoyo y sus votos, a través de las diversas plataformas y redes sociales, un instrumento que cada día va ganando más terreno, en especial para que candidatos entreguen sus propuestas, se den a conocer y obtengan la fidelidad y preferencia de los electores.

Un instrumento que no solo es usado por los candidatos ganadores para expresar su felicidad y agradecimiento, sino también por quienes no obtuvieron un cupo en los cargos que estaban disputando, los que también se dieron un espacio a través de las diversas redes sociales tras la derrota.

Uno de los que aprovechó las plataformas para expresar su agradecimiento fue el diputado Miguel Ángel Alvarado, quien a través de su cuenta @dipalvarado de Twitter agradeció a sus 7.357 votantes, «agradecer a todos quienes hoy nos apoyaron. La ciudadanía expresó su parecer y lo respetamos. No se pudo ganar, pero con la tranquilidad de haber entregado nuestro mejor esfuerzo por seguir representando a quienes confiaron en nuestro trabajo como diputado».

Quien no se refirió en Twitter, pero sí en Facebook fue el candidato RN a diputado, Carlos Cruz-Coke quien en su cuenta personal agradeció el apoyo brindado y felicitó a su equipo de trabajo a quien entregó su respeto y lealtad y también a su familia. «Lamentablemente no se pudo lograr el objetivo pero estoy muy tranquilo ya que la pega se hizo siempre y con mucha fuerza, sobre las base de nuestras capacidades y talentos. Siempre hay un mañana para el que lo busca y en eso estamos el día de hoy».

Otro de los candidatos a diputado RN que aprovechó Facebook fue Roberto Vega con 6.376 votos, quien agradeció a cada una de las personas que en él confiaron y agregó que «hoy no se pudo, pero ha quedado claro que dimos una pelea con mucha convicción y mística, nos unimos no frente a un partido político, sino frente a la ilusión de tener un limarino que nos representara, eso nos permitió tener la mayoría en nuestra provincia. Ahora sólo felicitar a los ganadores y seguir trabajando, agradecido de la vida por la oportunidad y con la frente en alto por dar la pelea por nuestras convicciones de un regionalismo para el futuro».

Con alta votación pero no la suficiente tuvo Denis Cortés, (delfín de Matías Walker) quien con 8.689 votos agradeció el apoyo a través de su cuenta de Facebook y dentro de sus palabras expresó que «siempre estuve consciente de la dificultad de aquello, porque dependíamos de otros resultados a nivel regional, dada la injusta ley que deja desamparadas a las comunas más pequeñas. Sin embargo, con el apoyo de ustedes logramos gran parte de lo que nos planteamos, somos primera mayoría en Illapel, Canela y la primera mayoría en la provincia de Choapa, transformándonos en la principal fuerza de este lado de la región».

A su vez el ex alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos Vega, quien obtuvo 5.370 votos, también dejó un mensaje en su cuenta de Facebook, donde agradeció a Dios y la vida por permitirle haber sido alcalde de Coquimbo, también el apoyo de la gente, «lo siento principalmente por ellos, por los que creyeron en mí y en los ideales que representé y lideré, por no haber podido lograr ese apoyo en las urnas que coronara tantos esfuerzos».

Asimismo, en el mismo mensaje dio a conocer la noticia que se alejará de la política para retomar la medicina y la docencia universitaria y también dedicar tiempo a su familia.

Sin embargo, hubo quienes tras haber usado redes sociales como parte importante de su campaña y haber obtenido un número importante de votos, no emitieron declaraciones a través de sus cuentas, como fue el caso de Magallanes Espinosa (4.487), Yerko Ávalos (8.397) y Luis Lemus (10.476).