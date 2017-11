Agapito Santander, claro y directo: Triunfo de Pedro Velásquez es mérito personal

Agapito Santander afirmó que el triunfo de Pedro Antonio Velásquez Seguel es mérito personal, si bien postuló como independiente en la lista del partido Regionalista Verde.

«Ha sido un buen resultado para la Federacion el haber elegido cuatro diputados a lo largo del país como Jaime Mulet , Alejandro Sepúlveda, Esteban Velásquez de Calama y Pedro en Coquimbo, que da cuenta que la gente, el electorado, ha votado por la persona y no por el color político».

Consultdo por la segunda vuelta presidencial, Santander dijo que ya tinen un candidato definido que recibirá el apoyo de su tienda política, «ya estamos llamando a votar por Alejandro Guillier, esa va a ser nuestra postura a aunar fuerzas en contra del candidato de la derecha».

Junto con agradecer a las 22.477 peronas que votaron por el electo diputado Velásquez, criticó el actual sistema de elecciones y asignación de recursos a cadidatos de partidos tradicionales, «lo importante es que hemos hecho bien el trabajo aunque la nueva ley fue pésima para que no contamos con los recursos para los casi 34 candidatos a diputados que al tres y al cuatro no alcanzaba para poner una paloma, y así muchos no tuvimos publicidad en las radios, y aquí se hablaba de tener mucha transparencia, pero aquí los que crean la ley fueron los diputados y senadores actuales, por lo tanto se pudo ver que había 6 candidatos corriendo con todos los recursos municipales, con los recursos del Congreso, sueldo, dieta, bencina, funcionarios y otros 34 solo miramos».

En picada contra el municipio

«Primero, segundo y tercero está Dios. Las oraciones todo lo pueden. Soy agradecido de mi pueblo, Coquimbo, mi patria chica. Tuve pocos recursos, no recorrí ninguna ciudad, apenas algo en La Serena, concentrándonos en Coquimbo», dijo ayer Pedro Velásquez en declaraciones a Mi Radio.

Más adelante varió sus declaraciones respecto de una eventual renuncia a cambio de un indulto y repostularse a alcalde diciendo que «de esos errores que yo he cometido no puedo echarle la culta a terceros. Los errores que cometí en el municipio son míos. Más que un indulto es que se reabra este caso (judicial que lo condenó). En un momento no lo tendría, lloré. Mi familia sufrió. Ahora estoy tranquilo. La verdad es muy sencilla. Basta que dos personas vayan y digan que no dijeron la verdad…

Más adelante afirmó: «Hoy el municipio de Coquimbo tiene un superávit de 2.500 funcionarios. La cantidad de sobresueldos, de horas extraordinarias… Coquimbo quedó con el 95 % de sus calles pavimentadas, no hay «bolsos» de pobreza, pero hay suciedad, llenas de perros… Me da dolor ver a este Coquimbo de ahora. En este municipio cada concejal tiene un séquito de funcionarios, vehículos y otros beneficios… En Coquimbo se están vulnerando todas las leyes. Crearon las corporaciones de Turismo y de Deportes para lavar horas extraordinarias, no le rinden cuenta a nadie. Si a mí me acusaron de ladrón, acá se han aprovechado del sistema… Yo no vengo a juzgar a nadie. Solo pongo la verdad sobre la mesa. Los recursos del Estado hay que cuidarlos».