Alcalde Marcelo Pereira ofrece apoyo al proyecto Centro Acuático Regional

«Estamos más optimistas que hace algunas semanas, porque el señor alcalde de Coquimbo don Marcelo Pereira, además de habernos escuchado pacientemente nuestro proyecto, finalmente ofeció un entusiasta apoyo que se traduce en que la Municipalidad aportará 3 mil millones de pesos en tres cuotas», dijo en visita a Diario LA REGIÓN, Víctor Casanga, dirigente de los deportistas nadadores emblemáticos de Coquimbo.

El Centro Acuático Regional es un proyecto ya elaborado, presentado al Consejo Regional, que se haría sobre terrenos municipales en La Herradura donde antes estuvo el Cendyr Náutico.

Sería una obra de 3.500 metros cuadrados, que incluye dos piscinas temperadas.«Desde luego es una obra con los adelantos actuales, es decir, autosustentable en lo energético», indica Casanga.

Explica que en la línea constante de trabajar por esta idea detrás de la cual hay un medio centenar de deportistas amantes de la natación, pidieron la entrevista para ir por ayuda con el alcalde Pereira, aún sabiendo que otras autoridades han comentado que este Centro Acuático sería de muy alto costo.

Se estima que ese valor final podría bordear los 10 mil millones de pesos (el edificio municipal está costando sobre 23 mil millones). El Ministerio del Deporte ofreció apoyo y el Consejo Regional ha tenido tres exposiciones del proyecto de los dirigentes.

«Nosotros fundamentamos la inversión afirmando que es una obra social de carácter regional. La natación si bien es un deporte, tienen un alto componente de ayuda a la salud de las personas. Este Centro está pensado para ser usado todos los días del año y para toda la gente, no solo para los deportistas. Tenemos que pensar en los enfermos, en las personas de la tercera edad, en los estudiantes porque la natación desarrolla potencialidades a veces escondidas o no trabajadas por los jóvenes… Por lo demás Coquimbo se merece esta obra que estará en un lugar privilegiado para los accesos, equidistante de muchas poblaciones…» afirma el dirigente.

El centro también llamado «piscina olímpica», por sus dimensiones, ha tenido un entusiasta apoyo de la senadora Adriana Muñoz, así como de otras autoridades, pero por razones que no han sido bien explicada, no ha sido priorizado en el gobierno.

«El señor alcalde nos ofreció ese apoyo económico dando instrucciones al administrador municipal Patricio Reyes para que lo consigne en los presupuestos 2018, 2019 y 2020. A la vez instruyó para gestionar un encuentro con el Intendente Regional Claudio Ibáñez, a fin de revisar el proyecto y darle un nuevo impulso.

Se debe tomar en cuenta, agrega Casanga, que se beneficiará a dos mil quinientas personas diarias, muchos de los cuales con seguridad serán niños de barrios vulnerables a los que esta práctica deportiva les brindará una mirada más esperanzadora de la vida.