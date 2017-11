Sanitaria habría vertido aguas servidas a Playa El Cóndor en Guayacán

Playa El Cóndor, en Guayacán de Coquimbo se vio inundada de aguas servidas provenientes de la planta de Aguas del Vallle del sector, presuntamente por una falla en el sistema.

Esto habría pasado por un corte de energía eléctrica en el área que afectó la planta elevadora de aguas servidas de la empresa sanitaria, «provocando que por un tiempo indeterminado se vertieran sólidos y líquidos en la playa El Cóndor», según dio cuenta la Municipalidad.

El alcalde Marcelo Pereira tomó contacto telefónico con el seremi de Salud, Rosendo Yánez, solicitándole que a la brevedad un equipo de fiscalizadores de la Oficina Comunal Coquimbo se trasladara hasta Guayacán para certificar lo ocurrido e iniciar un sumario sanitario.

El personal de la Seremía constató que efectivamente había restos de sedimentos de aguas servidas a orillas de playa y en el agua de mar aledaña a roqueríos. Lo mismo verificó en terreno personal de la Dirección de Protección Civil y Emergencias y del Departamento de Gestión Ambiental del municipio y los mismos pescadores de la caleta de Guayacán.

Sobre esto el administrador municipal emitió un oficio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. «Hubo una emergencia y como municipalidad no la vamos a tolerar… Es una contaminación que no vamos a permitir, hemos agotado todas las instancias para actuar de forma rápida. Esta planta debiera poder funcionar dos o tres días sin electricidad… Como alcalde no voy a aguantar lo ocurrido, trabajaré de la mano con los pescadores para que esta situación no se vuelva a repetir».

El dirigente Pascual Aguilera, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Guayacán, comentó que esto había ocurrido antes. «Las cosas pasaban inadvertidas, pero esta vez pudimos darnos cuenta… Nosotros tenemos un proyecto y áreas de manejo… Esta mañana pudimos grabar videos. informamos a los marinos y tomaron muestras».