Comenzó trabajo del comando de campaña del candidato presidencial Alejandro Guillier

Frente al mar en la Plaza Vicuña Mackenna del Barrio Inglés, ayer comenzó el trabajo el comando de campaña del candidato a la presidencia de la Nueva Mayoría Alejandro Guillier, que competirá en la elección de segunda vuelta presidencial del 17 de diciembre con el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

El comando de campaña de Guillier es encabezado por el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, el que llamó a todos los electores de la comuna y de la región a votar por el candidato que según su opinión representa los verdaderos ideales de los chilenos y que cuenta con el apoyo de todos los partidos de la Nueva Mayoría.

«Ya estamos trabajando por nuestro próximo Presidente Alejandro Guillier y quiero ser muy franco, la Democracia Cristiana se une sin pedir nada a cambio, como lo ha dicho su presidente nacional, ya que nos vamos a unir a este trabajo en un 100 por ciento, sin condiciones, como tiene que ser, porque pensamos y creemos que el mejor camino que va a llevar a este país a ser el país que todos queremos, es que el Presidente sea Alejandro Guillier».

En ese sentido Pereira remarcó que todas las autoridades de la comuna y de la región junto a los dirigentes políticos de la Nueva Mayoría, entregarán lo mejor de sí en esta labor de promoción del comando que encabeza, «no me cabe ninguna duda que todos los concejales y los presidentes comunales de nuestros partidos nos van a apoyar en esta importante tarea y a todos los simpatizantes los invito a que conozcan la propuesta de Guillier, que son propuestas que van a continuar con las políticas de la Presidenta Michelle Bachelet. Por eso quiero invitar principalmente a los vecinos y vecinas de Coquimbo a que cuando lleguemos en los puerta a puerta a su casa se acerquen a escuchar nuestras propuestas porque no da lo mismo quien va a ser el próximo Presidente de Chile ya que tenemos que tener las cosas claras y saber hacia dónde nos vamos a encaminar, por eso queremos a una persona que tenga todas las convicciones y la potencia y el respaldo para que lidere los cambios que nuestro país necesita y como alcalde aceptó la petición con honor, para ser el jefe de campaña comunal de Alejandro Guillier».

En el mismo tenor Patricio Solís, presidente del comunal Coquimbo de la Democracia Cristiana, expresó que Guillier ha sabido hacer suya las ideas de su ex abanderada Carolina Goic. «Acá nos sumamos a este comando y en mi rol de presidente de uno de los partidos de este nuevo comando hemos pedido al alcalde Pereira que asuma como jefe para llevar a nuestro candidato el 17 de diciembre al sillón de la Presidencia de Chile y estamos trabajando fuertemente desde ya porque hoy día tenemos que defender los avances sociales obtenidos por los gobiernos de la Nueva Mayoría».

Por otra parte llamó a los simpatizantes del Frente Amplio a sumarse a la opción de Guillier, «también pedimos a toda la gente que votó por la candidata presidencial del Frente Amplio, que tienen un pensamiento de izquierda y centro izquierda a votar por Alejandro Guillier, que representa mejor los avances sociales que necesita Chile y por eso llamamos a todos a concurrir a las urnas ya que en la votación pasada votó poco menos del 50 por ciento de los electores de Coquimbo, por eso llamamos a todos a sufragar para defender todo lo que hemos ganado en estos años como la reforma educacional y la gratuidad de estudios».

Coincidiendo con esas ideas el concejal porteño Fernando Viveros, del Partido Comunista, manifestó que la opción de Guillier significa un real progreso para la comuna y la región, mencionando como ejemplo que el candidato Piñera adelantó que no será construido el aeropuerto de Tongoy, «aquí ofrecemos un panorama distinto a lo que nos está ofreciendo la derecha con propuestas que van en beneficio de unos pocos, que son los más ricos de este país, por eso llamo a todo el pueblo coquimbano y a los independientes y a la gente del Frente Amplio que votó por el diputado Velásquez, y la gente de nuestros partidos para llegar a la unidad y vencer a la derecha, para ojalá llegar a una asamblea constituyente para garantizar la educación gratuita entre otros temas como el tema previsional que con Guillier tendrá un 20 por ciento de aumento las pensiones con el pilar solidario propuesto. Otra situación es que el Aeropuerto Regional de Tongoy debe tomar fuerza porque es necesario tenerlo ya que el aeropuerto que tenemos en La Serena está alejado del centro de la región y está dentro de la ciudad con el consiguiente peligro, por eso necesitamos contar con un aeropuerto a la altura internacional que se complemente a futuro con el Paso Agua Negra y para concretar este nuevo terminal debemos apoyar a nuestro candidato».