Centro derecha regional arma el comando Piñera

En el céntrico Hotel Costa Real, de La Serena, donde mismo funcionaron en las recientes elecciones, se constituyó el comando regional del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera Echeñique, para enfrentar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del próximo 17 de diciembre.

El diputado UDI que obtuvo la primera mayoría regional, Sergio Gahona, quedó a cargo de la coordinación general del comando, en el que participan los demás parlamentarios recientemente electos y los presidentes regionales de los partidos políticos que componen este conglomerado político.

Así lo dio a conocer el presidente regional de RN y encargado de prensa y comunicaciones del comando, Alejandro Pino, quien destacó el entusiasmo y compromiso de cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo.

“Valoro la participación de nuestros diputados electos Francisco Eguiguren, de RN, y Juan Manuel Fuenzalida, de la UDI, quienes ya han demostrado una tremenda capacidad de trabajo durante este período eleccionario”, dijo.

También destacó la participación de los demás presidentes regionales: Juan Carlos Aguirre, UDI; Leonardo Alfaro, Evópoli; y Solercio Rojas, PRI; el valioso aporte de Lucía Pinto y Matías Villalobos, quienes venían trabajando en el comando de Sebastián Piñera antes del 19 de noviembre.

“Me siento encantado de seguir colaborando, pero, ahora, desde mi profesión, como periodista. No tengo dudas de que la campaña de segunda vuelta será muy exitosa. Vamos a tener un trabajo intenso y fecundo. La ciudadanía entenderá que Sebastián Piñera será un presidente serio y exitoso. No es el momento de dudar, por lo que llamo a votar con plena confianza en pro del triunfo de una persona brillante y de un programa constructivo y probado. No más improvisaciones, que sólo han traído cesantía y desengaño. Así que arriba los corazones que vienen tiempos mejores”, agregó Alejandro Pino.

Coincidente fue el mensaje del diputado Sergio Gahona, quien resaltó la importancia de que su sector esté más unido que nunca para la segunda vuelta, trabajando sin descanso.

“La unidad es lo primordial en este momento. De hecho, las elecciones fueron el domingo pasado y ya estamos trabajando juntos. El tiempo se debe aprovechar y tenemos que salir a la calle a conquistar corazones. Por lo tanto, llamo a nuestra gente a redoblar esfuerzos, convocando a todos a trabajar por Sebastián Piñera y por tiempos mejores”, manifestó el parlamentario UDI.