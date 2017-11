Movimiento Elqui Despierta marchó por la educación

Este lunes se entregaron los resultados del proceso. Un 13,5% del total de la región no quedó seleccionado en colegios a los que habían postulado. En cifras son 2.643 alumnos que deberán esperar si corren las listas de espera o de repostular.

Uno de los afectados José Valenzuela postuló a su hijo a seis colegios en el nivel de pre-kinder y no quedó seleccionado, siendo su opción más cercana el número nueve en la lista de espera. Su presupuesto familiar no le permite costear un establecimiento particular.

«Lo encuentro malo este sistema porque uno debería escoger donde quiere que estudien sus hijos y no que diga el Estado dónde va a estudiar su hijo» señaló.

Son 2.643 apoderados que no pueden dejar a sus hijos en colegios subvencionados y municipales de su elección, teniendo que conformarse o ajustar el presupuesto familiar para dejar a sus hijos en sus colegios actuales que pasan a ser desde el próximo año particulares.

Hay 583 establecimientos, entre municipales, de administración delegada y particulares subvencionados que son parte del Sistema de Admisión Escolar.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que en la región existe la cantidad suficiente de matrículas para acoger a todos los menores, por lo que aseguran que ninguno se quedará sin colegio el próximo año, que el sistema sin duda puede mejorar, ya que es primer año que se implementa en la región.

Y explicaron que lo que dejó sin colegio a ese porcentaje de estudiantes se debe a que muchos padres postularon solo a colegios subvencionados y de excelencia los que no cuentan con gran cantidad de cupos, situación que se concentró principalmente en las grandes ciudades de la región como La Serena, Coquimbo y Ovalle.

En la marcha que se concentró frente a la Seremía de Educación en la Avenida Francisco de aguirre estuvieron la concejala Jocelyn Lizana, y los diputados electos de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren y José Manuel Fuenzalida.