Confusam La Serena pide prórroga en plazos para no perder a ocho médicos en la salud pública

Ocho médicos de la Corporación Gabriel González Videla tienen permitido hasta el 31 de diciembre de este año para trabajar. Es una autorización excepcional que les permitió ejercer por dos años sin el EUNACOM.

En paro de 72 horas, desde el miércoles, se encuentran los funcionarios de la Confederación Nacional de Salud Municipal, al no llegar a acuerdo con el Gobierno por el reajuste salarial.

Alejandra Leiva, presidenta comunal la Serena, dijo que están a la espera de la información a nivel nacional de una posible extensión del paro.

Leiva indicó a LA REGIÓN que, además del llamado nacional, Confusam La Serena evaluará el lunes, ya que a nivel comunal están a la espera de la respuesta de las autoridades frente a la solicitud de ocho médicos que están en el proceso de validación del EUNACOM, examen teórico-práctico que deben rendir los médicos para ser contratados en cargos médicos de servicios de salud dependientes del Ministerio de Salud y de salud municipal.

A estos ocho médicos, que trabajan en los establecimientos de salud de la Corporación Gabriel González Videla se les acabaría la autorización que les permite trabajar en la salud municipal sin la aprobación del examen, el que ya les otorgó el Ministerio de Salud anteriormente bajo la Ley 20.816, denominada «Ley Miscelánea», norma que los autoriza a ser contratados sin la aprobación del examen y que otorga un plazo de dos años para que dichos médicos rindan y aprueban el EUNACOM, si no deberán dejar de ejercer sus cargos.

Es por eso que desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud explicaron que la Corporación, vencido el plazo, solicitó nuevamente la contratación de estos ocho médicos, los que ya contaron con el plazo de dos años otorgado por la Ley Miscelánea para realizar el EUNACOM y no lo hicieron, por lo que no pueden volver a ser contratados hasta rendirlo y aprobarlo.

«A esto se le suma el hecho, de que según el listado adjunto por la Corporación, sólo uno de los ocho médicos aprobó la parte teórica, mientras que los demás lo reprobaron, no informándose tampoco si se encuentran inscritos para la rendición en diciembre 2017» ratificó el Seremi Rosendo Yáñez en un documento enviado al intendente sobre esta situación.

En dicho documento se agrega que «las autorizaciones que otorga la Seremi tienen el carácter de excepcional, atienden a principios constitucionales y sólo en la medida que el empleado acredite no haber podido contratar médicos con el examen aprobado».

Sin embargo, en el oficio se indica que efectuarán las consultas formales sobre el caso al Ministerio de Salud y la Contraloría Regional, a fin de obtener un pronunciamiento de ello y así dar por concluido el tema.

La presidenta comunal de Confusam indica que de no extender este permiso, para que los médicos puedan rendir el examen y seguir trabajando, no tendrán profesionales para cubrir parte de los turnos de urgencia en La Serena que si realizan los ocho profesionales, ya que no todos los médicos hacen turnos de urgencia de 17 a las 00 hrs, ya que están contratados bajo la Ley de Atención Primaria desde las 8 a las 16:48 hrs.